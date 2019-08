Google lancia Google Play Services per AR | un rebrand del vecchio ARCore

Google dovrebbe lanciare ADT-3 con Android TV per gli sviluppatori alla fine del 2019 : Il team di Google pare sia al lavoro su un nuovo dispositivo Android TV dedicato agli sviluppatori ed il cui nome in codice è ADT-3. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google dovrebbe lanciare ADT-3 con Android TV per gli sviluppatori alla fine del 2019 proviene da TuttoAndroid.

Radio 24 lancia la Action Google Home : I programmi di Radio 24 sono a portata di voce. La diretta, l'ultima edizione del GR e i podcast sono presenti nei dispositivi Google Home Italia con la propria...

Shoelace Google : come funziona il social network lanciato contro Meetup : Shoelace Google: come funziona il social network lanciato contro Meetup Dopo la chiusura di Google Plus nell'autunno scorso, Big G prova a riaffacciarsi sul mondo dei social network lanciando Shoelace. Il nome, che in italiano si traduce "laccio per le scarpe", non è affatto casuale. Shoelace, infatti, si propone di essere un social che mette in contatto persone geograficamente vicine che hanno gli stessi interessi, così da facilitare

Google è quasi pronta a lanciare Chromebook Atlas : eccolo in una nuova foto : Da tempo il team di Google lavora ad un nuovo Chromebook con nome in codice Atlas e nelle scorse ore è apparsa in Rete una foto. Guardiamola insieme

Optima Italia si integra con Google Assistant e lancia l'assistente virtuale Ellen : Optima Italia ha annunciato l'arrivo dell'integrazione con Google Assistant e il lancio dell'assistente virtuale Ellen dotato di intelligenza artificiale.

Google prova a rilanciare uso Sms : si chiama Chat : Google prova a rilanciare l'utilizzo degli Sms ormai soppiantati da Whatsapp e lo fa con gli sms 2.0. L'applicazione si chiama "Chat"

Google rilancia : Home Mini in regalo a chi acquista un Pixel 3a : Google vuole continuare a spingere i nuovi arrivati, Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL, e così rilancia la promozione con Google Home Mini per chiunque ne acquisterà uno entro il 19 giugno 2019.

Xiaomi lancia un ammazza zanzare da 20 euro che funziona con Google Home e Amazon Alexa : Xioami ha già lanciato sul mercato un paio di dispositivi ammazza zanzare e nelle scorse ore il produttore asiatico ha annunciato un nuovo modello della serie Yeelight