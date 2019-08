Dl sicurezza bis | associazioni preoccupate Unchr | “Ostacola i soccorsi in mare” Don

La Guarda Costiera salva un delfino a Lampedusa e scatena le polemiche social sul dl sicurezza Bis : La Guardia Costiera italiana ha salvato un delfino in difficoltà rimasto intrappolato in una rete da pesca. Il video del salvataggio è stato pubblicato su Twitter e ha scatenato le polemiche degli utenti del social, dopo l’approvazione del decreto Sicurezza bis. “salvare i delfini si può. Occhio che se si tratta di appartenente alla razza umana può costare da 150mila a 1 milione di euro”, scrive un ...

Cosa prevede il decreto sicurezza bis di Matteo Salvini : Il decreto sicurezza bis, voluto fortemente dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, contiene una nuova stretta sui migranti e su chi soccorre persone in mare. Il provvedimento, dopo le modifiche approvate durante la discussione alla Camera, è diventato legge il 5 agosto, quando è stato approvato dal Senato. Ecco Cosa prevede il decreto sicurezza bis.\\Il decreto sicurezza bis è composto da 18 articoli ed è suddiviso in due parti: la prima ...

"La disumanità può diventare legge?". I vignettisti commentano il decreto sicurezza bis : Una mano tesa per aiutare un migrante naufrago e le forze dell’ordine che prontamente intervengono per bloccare e portare via il soccorritore. “Il decreto Sicurezza bis in sintesi”, commenta la pagina Facebook di +Europa, condividendo la vignetta di Marian Kamensky, artista slovacco.Il riferimento della vignetta è ai provvedimenti nei confronti di imbarcazioni e persone che conducono operazioni di ricerca e soccorso nel ...

Che cosa cambia con il “decreto sicurezza bis” : Interviene soprattutto sul soccorso in mare dei migranti e sulla gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni di protesta

Decreto sicurezza bis è legge - Ong insorgono : ‘Meglio multati che complici’ : Il Decreto Sicurezza bis è diventato una legge dello Stato italiano. Dopo il voto espresso dall’aula del Senato, che con 160 Sì ha approvato il testo, il Ministro dell’Interno Matteo Salvini si abbandona all’esultanza, mentre per le opposizioni si tratta di una legge liberticida. I punti più discussi, ovviamente, sono quelli che riguardano l’accoglienza dei migranti e le punizioni draconiane previste per gli eventuali trasgressori delle nuove ...

sicurezza-bis - i dubbi di Sergio Mattarella e le voci sui magistrati : affondano la legge voluta da Salvini? : Per il decreto Sicurezza-bis potrebbe non essere ancora finita. Potrebbe insomma non essere bastato il voto di fiducia di ieri, lunedì 5 agosto, dove al Senato il M5s e Luigi Di Maio si sono nuovamente inchinati allo strapotere politico di Lega e Matteo Salvini. La voce viene rilanciata da Repubblic

Il decreto sicurezza bis è legge : Il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e il ministro dell’Interno Matteo Salvini (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Lunedì 5 agosto il Senato ha approvato con 160 voti favorevoli, 57 contrari e 21 astenuti il decreto sicurezza bis, il provvedimento voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che limita il soccorso in mare e inasprisce, tra l’altro, alcune pene per reati legati alle manifestazioni ...

Il M5s alla fine regge alla prova del voto sul sicurezza bis : solo 5 dissidenti : solo 5 'dissidenti'. Il Movimento 5 stelle regge alla prova del voto al Senato sul decreto Sicurezza bis. Nessuna frattura, nessuno strappo eclatante. alla fine, i pentastellati che si oppongono alle nuove maximulte alle Ong e all'arresto in flagranza di reato del capitano della nave sono 5: Mantero, Fattori, La Mura, Montevecchi, Ciampolillo (anche Bogo Deledda risulta assente, ma per ...

Matteo Renzi assente al voto al Senato sul sicurezza-bis : ma non voleva far fuori Matteo Salvini? : Incredibile, ma vero. Dopo tanto rumore sulla mozione di sfiducia che voleva presentare in anticipo rispetto al "suo" Pd, dopo la lite con il segretario Nicola Zingaretti sulla raccolta firme (presentata in versione identica), Matteo Renzi ieri, lunedì 5 agosto, non era presente in aula al Senato. E

Decreto sicurezza bis è legge - ma Salvini rilancia : ora la Tav o crisi : Come ampiamente previsto, il governo ha superato la prova del Decreto Sicurezza bis: con 160 sì (e appena 57 no) il provvedimento di Salvini diventa legge. La pattuglia di senatori M5s...

Luigi Di Maio - il silenzio dopo il sì al decreto sicurezza-bis : capo chino per non perdere la poltrona : Altro che super-fronda e crisi di governo: il M5s si è piegato a tempo record a Matteo Salvini sul decreto sicurezza-bis, approvato senza alcun patema nonostante i boatos della vigilia e le voci su agguati che non si sono mai verificati. Troppo importante, per i pentastellati, non perdere poltroncin

Ma quale sicurezza bis? Open Arms pubblica le foto dei naufraghi soccorsi : C’è Hortensia, che è riuscita a scampare alla violenza ma non alla furia di chi, prima di farla imbarcare, le ha versato addosso carburante lasciando che l’acqua salata del mare facesse il resto. Ustionata, “ha bisogno di cure continue”. C’è Marie, della Costa d’Avorio, rapita, violentata, il padre del bimbo che ha in grembo assassinato un mese fa in un attacco al centro di detenzione di ...

Navi - migranti - ordine pubblico Che cosa cambia col sicurezza bis : Divieto per le Navi che soccorrono i migranti di ingresso nelle acque territoriali italiane, con possibilità di multe e confische per chi viola la disposizione. Pene più severe per incidenti durante manifestazioni pubbliche e maggiori tutele per le Forze dell'ordine. Giro di vite per le violenze nelle manifestazioni sportive. Sono i pilastri sui quali si regge il cosiddetto decreto legge Sicurezza bis, convertito ...

Dalle maxi-multe alle ong all'arresto in fragranza del capitano : le 12 novità del decreto sicurezza bis : Multe salate per le Ong che violano il divieto di accesso nel mare territoriale fino all'arresto in flagranza del capitano della nave che non si ferma di fronte allo stop della Guardia di finanza. Ma anche sequestro immediato delle imbarcazioni, che potranno essere vendute o distrutte. Sono le principali novità introdotte al testo del decreto sicurezza bis durante l'iter parlamentare. In tutto il decreto si compone di diciotto articoli, ...