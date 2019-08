Carabiniere ucciso - il padre di Gabriel Natale : “Non è un assassino” : Roma, 6 ago. (AdnKronos) – “Mio figlio era lì, ha sbagliato. Ma non è un assassino e io voglio dimostrarlo”. Così, in una intervista al ‘Corriere della Sera’, Fabrizio Natale, padre di Gabriel Christian, il diciottenne americano fermato insieme a per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Nello studio dei suoi avvocati Francesco Petrelli e Fabio Alonzi, spiega: “Lui mi ha giurato di ...

Carabiniere ucciso - il papà di Gabriel : «Non è un assassino - lo proverò. Non sapeva che Cerciello fosse morto» : Il padre di Gabriel Christian Natale Hjorth, uno dei due ragazzi americani arrestati per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, avvenuto a Roma nella notte tra il 25 e il 26 luglio: «Non sapeva che quell’uomo fosse un Carabiniere, è disperato»

Carabiniere ucciso - chiesta la scarcerazione dell’americano Lee Elder : Nuovi e clamorosi aggiornamenti quelli che arrivano dal carcere dove si trova Finnegan Lee Elder, il giovane americano reo confesso dell’uccisione del Carabiniere Mario Cerciello Rega. I legali del ragazzo-assassino Roberto Capra e Renato Borzone, hanno in queste ore presentato un’istanza di scarcerazione al tribunale del Riesame di Roma. Una notizia che sta facendo in queste ore il giro del web e che ha scosso molte persone. Dopo il ricorso ...

Carabiniere ucciso - la seconda telecamera e i 24 minuti di buio : trappola mortale degli americani? : A svelare i misteri della morte del Carabiniere Mario Cerciello Rega potrebbe esserci una seconda telecamera. Quella che ha filmato il passaggio di Finnegan Lee Elder e Christian Hjorth Natale prima dell'omicidio. Posto a ridosso di una vineria in via Gioacchino Belli (Roma), l'occhio elettronico er

Carabiniere ucciso - Sgarbi contro Mentana e Saviano : 'Non capiscono un ca...' (VIDEO) : Bendato, ammanettato e con il capo chino. E' ritratto così uno degli indagati per l'omicidio del Carabiniere Cerciello Rega, in uno scatto su cui si sta provando a far luce e che lo immortala all'interno di una caserma dei Carabinieri. Un'istantanea che sta facendo discutere e che non ha mancato di diventare motivo di critiche per il trattamento riservato dai militari agli accusati, intollerabile, secondo alcuni, in uno stato di diritto come ...

Carabiniere ucciso - difese giovani Usa fanno ricorso a Riesame : ricorso al Riesame per Finnegan Lee Elder così come per Christian Gabriel Natale Hjorth, i due giovani statunitensi accusi dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Stamane i difensori di Elder hanno formalizzato nella cittadella giudiziaria di piazzale Clodio l'istanza ai giudici della libertà, così come avevano già fatto nei giorni scorsi quelli di Hjorth. Secondo quanto si è appreso nelle richieste al tribunale ...

Carabiniere ucciso - il testimone incastra Sergio Brugiatelli : "Nessun furto dello zaino - ha fatto casino" : Una testimonianza clamorosa, nel caso in cui rispondesse a verità. La vicenda è sempre l'omicidio di Mario Cerciello Rega, il Carabiniere ucciso a Roma dai due americani. A parlare con Repubblica è Tamer Salem, storico parcheggiatore abusivo di Trastevere. Il quale mette un po' tutto in discussione.

Carabiniere ucciso - Cerciello attirato in un luogo diverso da quello stabilito : Potrebbe esserci un?altra telecamera ad avere ripreso il passaggio di Finnegan Lee Elder e Christian Hjorth Natale prima dell?omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. È...

Carabiniere ucciso a Roma - il posteggiatore : "Brugiatelli scappato con lo zaino" : Uno dei testimoni chiave del delitto di Cerciello conferma la versione di Pompeo: "Non doveva dare lui la droga agli americani". "Sergio e i californiani erano tutti strafatti"

Carabiniere ucciso - anche Elder ricorre al Riesame. Al vaglio degli inquirenti il contenuto del Nokia nello zaino rubato a Brugiatelli : anche Finnegan Lee Elder, il 19enne americano che ha confessato l’accoltellamento del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ha presentato istanza di scarcerazione al Tribunale del Riesame. I legali Roberto Capra e Renato Borzone hanno depositato il ricorso questa mattina in cancelleria. A quanto apprende IlFattoQuotidiano.it, gli avvocati non rinunceranno alla sospensione estiva delle attività giudiziarie nel mese di agosto, così da avere ...

Carabiniere ucciso - il post della polizia americana per Mario Cerciello Rega : «Era appena tornato dal viaggio di nozze» : Il vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega è morto mentre era in servizio per mano di due americani e la polizia della California ha scelto di rendergli omaggio con un post su...

Carabiniere ucciso - i genitori di Elder : Nostro figlio si è difeso : I genitori di Elder provano a ribaltare il quadro della vicenda: "Il Carabiniere era in borghese, Nostro figlio era impaurito e si è difeso". I gentiori di Elder, il ragazzo americano accusato dell'omicidio del Carabiniere, Mario Cerciello Rega, adesso, tramite il loro legale, provano a trovare una giustificazione al gesto feroce del figlio: "lder ci ha detto che aveva paura di essere aggredito quella notte, non sapeva che fosse un ...

Carabiniere ucciso - Elder si difende : "Avevo paura di essere strangolato". La famiglia : "Torni presto a casa" : Finnegan Lee Elder - uno dei due giovani americani arrestati per l’omicidio del Carabiniere Mario Ciercello Rega, il 26 luglio a Roma - cambia versione. Carabiniere ucciso, i dubbi dei pm. Il padre di Natale-Hjorth: "Mio figlio non sapeva nulla del coltello" Sulle circostanze che hanno portato alla morte di Cerciello Rega indaga anche la procura militare. Il 19enne che dopo ...