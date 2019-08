Bologna | A14 | tir travolge e uccide due operai

Bologna - camion travolge cantiere su A14 : morti due operai : Claudio Carollo Sulla Bologna-Taranto a poca distanza dal raccordo con l'A1 due operai sono morti travolti da un camion mentre stavano posizionando cartelli e segnali luminosi per indicare il cantiere Ha tirato dritto sul cantiere e ha ucciso due operai. Un camionista albanese di 62 anni residente in Italia è indagato per omicidio colposo per aver provocato un incidente letale sull'A14 Bologna-Taranto, ieri sera poco dopo le 22.30. ...

Bologna - due operai muoiono investiti da un tir sulla A14 : stavano posizionando la segnaletica : Due operai che lavoravano per conto di Autostrade sono morti, investiti da un Tir che ha invaso un cantiere allestito nel tratto bolognese della A14, a Borgo Panigale. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23 di lunedì sera al km 9, nei pressi dello svincolo per il raccordo interno, nello stessa zona già teatro negli scorsi giorni di un tamponamento tra tir e a poca distanza dal punto in cui, nel 2018 l’esplosione di una cisterna causò ...

Bologna - ancora un incidente nel tratto maledetto della A14 : due operai travolti da un tir : Lo schianto a breve distanza dal luogo dove, esattamente un anno fa, esplose un'autocisterna dopo un tamponamento

Bologna - tir si schianta su un cantiere sulla A14 : uccisi due operai di Autostrade. Un altro incidente nel tratto "maledetto" : Due operai che lavoravano per conto di Autostrade sono morti, investiti da un Tir che ha invaso un cantiere allestito nel tratto bolognese della A14, a Borgo Panigale. Un altro terribile incidente in...

Traffico autostrade oggi : bollino nero/ Code e rallentamenti sull'A14 Bologna Taranto : Traffico autostrade oggi, ultime notizie in tempo reale per il maxi esodo estivo 3-4-5 agosto: Code agli snodi e rallentamenti sull'A14 Bologna Taranto.

Bologna - tamponamento a catena sulla A1-A14 a Borgo Panigale tra due tir e una bisarca : Un altro terribile incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio intorno alle ore 15:00 sul tratto autostradale A1- A14 a Bologna, precisamente a Borgo Panigale, tra due tir e una bisarca. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, il sinistro è avvenuto nello stesso punto in cui lo scorso anno, il 6 agosto, esplose l'autocisterna. La dinamica ricostruita dagli inquirenti è la stessa di quella precedente. Anche questa volta ...

INCIDENTE Bologna : CHIUSA A14 PER INCENDIO CAMION/ Video - morto autista "è un incubo" : INCIDENTE BOLOGNA fra 3 CAMION: INCENDIO 2 tir, CHIUSA A14, traffico impazzito a Borgo Panigale. Stesso punto cisterna esplosa un anno fa: morto autista

Bologna - scontro tra tir lungo l'A14 : autista morto carbonizzato : Fabio Franchini ? L'urlo dopo lo scontro sull'A14: "Questo è un incubo"videoLo scontro mortale tra tirvideoIl caos sulla carreggiatavideoLa colonna di fumo sulla A14 galleryLe immagini dall'altoscontro tra i due mezzi pesanti e circolazione in tilt a Bologna sul raccordo di Borgo Panigale: chiuso il tratto di autostrada Due tir in fiamme e la tangenziale in tilt intorno a Bologna. Sul raccordo ...

Colonna di fumo nero si alza dall'autostrada A14 : incidente a Bologna : incidente in autostrada a Borgo Panigale: lo schianto proprio all'altezza dell'esplosione che avvenne il 6 agosto 2018. Autostrada, tangenziale e via Marco Emilio Lepido temporaneamente chiuse Redazione incidente in autostrada a Borgo Panigale: lo schianto proprio all'altezza dell'esplosione che avvenne il 6 agosto 2018. Autostrada, tangenziale e via Marco Emilio Lepido temporaneamente chiuse ...

Scontro mortale tra tir lungo l'A14 a Bologna : Due camion a fuoco, chiusa l'A14 a Bologna. In fiamme due mezzi pesanti dopo un incidente sull’autostrada A14. Chiusa la viabilità in entrambi i sensi di marcia, cinque squadre di vigili del fuoco al lavoro. Redazione Due camion a fuoco, chiusa l'A14 a Bologna. In fiamme due mezzi pesanti dopo un incidente sull’autostrada A14. Chiusa la viabilità in entrambi i sensi di marcia, cinque squadre di vigili del fuoco al lavoro. ...

Bologna - scontro fra tre camion sulla A14 : due prendono fuoco. Morto un autista. FOTO : Bologna, scontro fra tre camion sulla A14: due prendono fuoco. Morto un autista. FOTO L'incidente è avvenuto vicino a Borgo Panigale. Da quanto si apprende ci sarebbero diversi feriti. Sul posto si è alzata una colonna di fumo visibile anche da lontano. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di ...

Bologna - l'incidente lungo l'A14 : Redazione ? Luoghi: Bologna

Bologna - incidente sulla A14 : due camion a fuoco. Un morto. VIDEO : Bologna, incidente sulla A14: due camion a fuoco. Un morto. VIDEO Lo scontro è avvenuto a pochi metri dal raccordo che unisce l'A1 e l'A14, luogo dell'incendio del 6 agosto 2018. La vittima è uno dei camionisti, morto carbonizzato all'interno del mezzo Parole chiave: ...

Bologna - due tir si scontrano sulla A14 e divampa un incendio. Morto uno dei conducenti : Un tamponamento tra camion che ha provocato un incendio che non ha lasciato scampo a uno dei due autisti. sulla A14, all’altezza di Borgo Panigale, si rivivono i momenti di paura del 6 agosto dell’anno scorso, quando uno scontro fra tre tir provocò un incendio che fece crollare un ponte. Oggi, l’incidente tra i due mezzi, ai quali si è aggiunta anche una bisarca coinvolta a causa della manovra per evitare i primi due, ha già ...