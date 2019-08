“Non smetto di piangere” Per Luca Zingaretti è un lutto devastante

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2019) È un anno difficilissimo per, per il Commissario Montalbano. Dopo la morte di Andrea Camilleri oggi una nuova notizia tuona sulla Sicilia e su tutta l’Italia della televisione: è morto Alberto Sironi, il regista della storica serie tv. Aveva 79 anni, era nato a Busto Arsizio e dopo gli studi al Teatro Piccolo di Milano ha iniziato a lavorare per la Rai negli anni Settanta. E subito il cordoglio è stato immenso, soprattutto da parte di. Era stato proprio Sironi a sceglierlo per il ruolo di Montalbano: “Uno non poteva venire perché aveva litigato con la moglie e aveva un occhio nero, l’altro non ha fatto un ottimo provino,invece è stato bravissimo. La scelta di mettere un poliziotto simpatico è ispirata dal poliziesco americano perché per noi, fino agli anni Ottanta, la polizia era quella fascista con il manganello in mano. Io mi sono concentrato ...

