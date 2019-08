Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Una terribile tragedia si è verificata nella mattinata di sabato scorso a Torre Borraco, una spiaggia che si trova a Sanin, marina di, nel tarantino. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un uomo di circa 80 anni, Nicola Polito, è deceduto mentre faceva un bagno nelle acque cristalline delle località marittima anticipata prima. La vittima viveva ormai da molti anni a Roma, dove si era rifatto una nuova vita. Negli scorsi giorni però si era recato nella suaper il solito periodo di vacanza estivo, ma qualcosa ieri non è andato assolutamente per il verso giusto. Una volta arrivato al, l'uomo ha parcheggiato la sua vettura sulla litoranea, ha preso tutto l'occorrente, tra cui asciugamano e ombrellone, e si è recato sull'arenile per sistetutto. Dopo aver fatto ciò si èto in, per poi accusare poco dopo ilfatale. Il ...

seidimassafra : Manduria, 80enne si tuffa in mare a San Pietro in Bevagna: ha un malore e muore - Blasting News Italia -