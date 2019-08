Laura Freddi Video | ' Leonardo D' Amico? Nessun un colpo di fulmine Mi godo Ginevra'

Fonte : ilsussidiario

(Di lunedì 5 agosto 2019), nel programma 'Io le donne non le capisco', ha parlato del rapporto col suo compagnoe di sua figlia

antoniovarese21 : #festivalbarstory io ricordo vagamente anche una canzone di Laura Freddi se non erro scritta da Iacchetti non ebbe… - Bnyamin25823841 : RT @telegnocca: dove eravate il giorno in cui Laura Freddi sfilò a #ciaodarwin in lingerie ???????????? - FredMosby_ : Sabrina è un incrocio tra Laura Freddi, Jimmy Ghione, Enzo Paolo Turchi e Floradora #TemptationIsland -