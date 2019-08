Creato un occhio artificiale con cellule umane | vinta la sfida dei ricercatori della

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019) Un, ma realizzato - per la prima volta nella storia - con. È la nuova creazione descritta in un articolo pubblicato online su ‘Nature Medicine’ da un team dell’University of Pennsylvania (Usa).Gli organi umani hanno strutture pluricellulari complesse che funzionano come ‘filtri’ per l’ambiente esterno e mantengono l’omeostasi. Nonostante i progressi nella nostra comprensione di queste barriere tissutali, emulare le loro molteplici capacità rimane una grandeper i. Per affrontare questo problema, il team di Dongeun Huh ha sviluppato un modello 3Dsuperficie oculare che imita geometria e composizione cellulare degli strati più esterni dell’umano. Gli autori hanno coltivatodi tessuto derivate dalla cornea e dalla congiuntiva in ...

Mariucc17684432 : RT @ginugiola: Creato un occhio artificiale in 3D da cellule umane - jabbaTM : Creato un occhio artificiale in 3D da cellule umane - NemNemecsek : Creato un occhio artificiale in 3D da cellule umane -