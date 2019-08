Concorso per assistente sociale | per biologo e per farmacista | scadenze a inizio settembre

Concorso Personale Ata 2019 : appalti pulizie - ecco quanti posti ci sono : Concorso Personale Ata 2019: appalti pulizie, ecco quanti posti ci sono Le ultime sul Concorso Personale Ata 2019, con il decreto assunzioni relativo agli appalti pulizie che ha subito degli slittamenti ma che dovrebbe essere infine pubblicato nel mese di settembre, per la stabilizzazione definitiva per i lavoratori del settore a partire da gennaio 2020. È quanto ha affermato l’onorevole M5S Luigi Gallo in un video su Facebook, ma a parlarne ...

Concorso Mibac 2019 : bando online il 9 agosto per 5400 posti : Concorso Mibac 2019: bando online il 9 agosto per 5400 posti Buone notizie per chi attende il Concorso Mibac 2019: sulla sua pagina Facebook il ministro della Pubblica Istruzione Alberto Bonisoli ha infatti annunciato che a breve sarà pubblicato un bando per il reclutamento di 1.052 vigilanti. Ma non finisce qui, perché a breve è previsto un altro bando riservato stavolta all’assunzione di 250 funzionari amministrativi. Senza dimenticare ...

Scuola - il Concorso per docenti precari sarà una sanatoria senza selezione. E la meritocrazia? : Con l’estate e le agognate ferie giungono anche i saldi di stagione, e il Miur, capitanato in questa stagione gialloverde dall’ex docente di educazione fisica in quota leghista Marco Bussetti, ha da poco presentato un nuovo pacchetto Scuola che, dopo opportuna approvazione in aula datata 9 agosto prossimo, decreterà le nuove vie di accesso all’abilitazione e al ruolo. Già a una prima lettura del testo si sono levate voci di forte ...

Superenalotto di oggi - 3 agosto 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.93 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 3 agosto 2019 : i numeri vincenti del concorso n.93 sembra essere il primo su ...

Concorso Ministero Beni Culturali : annunciato il bando per le prime 1052 assunzioni : Dopo mesi di attesa, il Ministro Bonisoli ha finalmente annunciato che entro la prossima settimana, specificatamente venerdì 9 agosto, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso previsto al Ministero dei Beni Culturali. L'annuncio è stato effettuato dal Ministro mediante la pubblicazione di un post sul suo profilo facebook, con il quale è andato a confermare la dichiarazione resa lo scorso maggio dal sottosegretario Vacca, il ...

Concorso per 80 posti da infermiere in provincia di Brescia : scadenza al 29 agosto : L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Garda ha indetto un Concorso per assumere 80 infermieri a tempo indeterminato, in provincia di Brescia. Per candidarsi c'è tempo fino al 29 agosto. Le 80 unità assunte come Collaboratori Professionali Sanitari cat. D, saranno suddivise tra l'ASST del Garda (50) e l'ASST della Franciacorta (30)....Continua a leggere

Superenalotto di oggi - 1 agosto 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.92 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 1 agosto 2019 : i numeri vincenti del concorso n.92 sembra essere il primo su ...

Summer Day Music Contest - al via la IV edizione : il Concorso - la giuria e tutto quello che c'è da sapere : La kermesse Musicale dedicata agli artisti emergenti sabato 3 agosto a Fondi. Sul palco anche Arisa e Vladimir Luxuria

Concorso Ministero Giustizia : 2.329 posti per funzionari giudiziari - il 30% è riservato : Bandito il Concorso per 2329 funzionari giudiziari in gazzetta ufficiale: si prevedono una serie di esami per reclutare il personale da impiegare nel Ministero della Giustizia. Coloro che riusciranno a superare le prove e ad essere selezionati, saranno assunti con contratti a tempo indeterminato. Con un provvedimento il Ministero della Giustizia ha stabilito le procedure di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale da immettere, ...

Concorso Dirigenti Scolastici 2019 : pubblicata la graduatoria finale con idonei e vincitori. I posti disponibili per le assegnazioni : Sono 1987 i posti disponibili al 1 Settembre 2019 per le assunzioni tramite Concorso Dirigenti Scolastici. Lo ha comunicato il Miur che ha definito anche una tempistica per gli step rimanenti della procedura concorsuale: regolarizzazione istanze; scelta regioni; pubblicazione della graduatoria; assegnazione della sede. Il 1 agosto è stata pubblicata anche la graduatoria finale. Vediamo assieme tutti i dettagli. Leggi anche: “Concorso ...

Mibac - partono i bandi di Concorso per 5400 assunzioni entro l’anno : entro l'anno diversi bandi del Mibac porteranno all'assunzione di 5400 unità lavorative. Si parte il 9 agosto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per il bando relativo ai primi 1052, che saranno assunti col profilo di vigilanti. Per il ministro Alberto Bonisoli: "Drammatiche carenze di personale che nessun ministro prima di me ha pensato di affrontare".Continua a leggere

Concorso per 35 funzionari agrari : il bando scade il 29 agosto : Il bando di Concorso per 35 funzionari agrari (terza area funzionale, fascia retributiva F1) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.60 di martedì 30 luglio 2019. La selezione, per esami, è stata indetta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT). Requisiti richiesti I requisiti richiesti per partecipare al bando di Concorso sono i seguenti: Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri ...

Ufficiale l’uscita del bando di Concorso MiBAC il 9 agosto : dettagli per 5400 assunzioni : Il bando di concorso MiBAC ha una data definitiva di pubblicazione, appena comunicata dal Ministro Alberto Bonisoli sulla sua pagina Facebook Ufficiale. A discapito di quanto pensato nelle ultime ore e nonostante il ritardo già accumulato, non bisognerà aspettare poi così tanto e soprattutto il discorso della selezione non sarà posticipato a settembre. Come comunicato nella giornata di ieri in un apposito approfondimento, il bando di ...

Fumata nera per il bando Concorso MiBAC : ipotesi uscita tra agosto e settembre : Niente da fare, il bando di concorso MiBAC atteso entro oggi 31 luglio non ha fatto finora capolino sul sito del Ministero né altrove (e difficilmente lo specifico passaggio avverrà entro la serata di oggi). Sebbene l'appuntamento odierno per il via alla selezione pubbliche era stato indicato ufficialmente come quello definitivo per la pubblicazione di tutte le informazioni del caso, c'è decisamente da rimanere a bocca asciutta in questo ...