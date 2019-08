Tottenham-Inter | da Conte a De Vrij | le dichiarazioni dei protagonisti

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2019) “La prima gara per me e’ una partita particolare perche’ sono cresciuto a Lecce e nel Lecce”. Sono le dichiarazione dell’allenatore dell’Antoniodopo l’ultima partita dell’national Champions Cup e il successo ai rigori contro il, il tecnico nerazzurri è già concentrato in vista dell’esordio in campionato contro il Lecce. “Sara’ emozionante, sono moltonto che i giallorossi siano tornati nella massima serie, ci sara’ grande affetto nei confronti del club, ma ovviamente nei 90 minuti saremo avversari”, ha conclusoai microfoni diTv. “Abbiamo sofferto i primi 15 minuti, siamo andati in svantaggio subito e non e’ stato un buon inizio. Poi pero’ ci siamo ripresi, ci siamo rialzati, abbiamo giocato a pallone e abbiamo fatto un bel gol; quindi ...

