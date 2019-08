Mondiale Rally - Tänak vince in Finlandia e allunga in classifica

Mondiale Rally - in Sardegna vince Sordo : Sorpresa finale al rally Italia Sardegna, ottavo round del Campionato del Mondo. Ott Tänak era vicino alla sua terza vittoria consecutiva

Mondiale Rally - In Sardegna vince Sordo - incidente per Tänak : Dani Sordo ha clamorosamente vinto il Rally Italia Sardegna, ottava prova del Mondiale Rally 2019. Lo spagnolo della Hyundai ha approfittato di un colpo di scena nella Power Stage finale, durante la quale Ott Tänak ha gettato alle ortiche una vittoria che aveva praticamente in pugno, per colpa di un suo errore. Sul podio salgono così Suninen (M-Sport) e Mikkelsen (Hyundai).Lerrore che non ti aspetti. Tänak era involato verso un successo che ...

Mondiale Rally - Dal 2022 le vetture WRC saranno ibride : Librido arriva ufficialmente nel Mondiale Rally: il Consiglio Mondiale della Fia ha approvato i nuovi regolamenti tecnici per il 2022 che prevedono lutilizzo di un sistema ibrido supplementare per le vetture del WRC. Dopo tante chiacchiere sullargomento, oggi è arrivata dunque la conferma di quale futuro si prospetta per la categoria.Componenti standard. Lapproccio allibrido sarà graduale: per le prime tre stagioni, infatti, le squadre potranno ...

Mondiale Rally - Citroen C3 Wrc di Ogier in testa al Sardegna 2019 : La sedicesima edizione del Rally Italia Sardegna, ottava gara del FIA World Rally Championship, valida anche quale quarto atto del Campionato