Molestie e bullismo sul set di The Rookie | Afton Williamson svela i retroscena del suo

(Di domenica 4 agosto 2019) Grossi guai per la produzione di The. Dopo che la ABC ha rinnovato la serie con Nathan Fillion per la seconda stagione,ha annunciato che non farà più parte del cast. La notizia era giunta una settimana fa, ma nessuno poteva immaginare i motivi che avrebbero spinto l'attrice a prendere questa decisione. Diverse ore fa, l'interprete dell'Agente Talia Bishop ha condiviso un lungo post su Instagram in cui ha spiegato ai suoi fan le ragioni dietro il suo addio a Thendo unagghiacciante.La star ha raccontato che durante le riprese del pilot avrebbe sperimentato episodi di discriminazione razziale da parte del reparto trucco, e didai produttori esecutivi. Le cose sono peggiorate nel corso della stagione, quando una guest star della serie (l'attrice non ha fatto nomi) l'ha molestata. I casi apparentemente isolati sono precipitati ...

