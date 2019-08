Alessio Bruno | volano insulti tra la sua fidanzata e Francesco Chiofalo

Temptation - la fidanzata di Alessio Bruno attacca Chiofalo. E lui risponde : La situazione di Alessio Bruno continua a tener banco. L’ex concorrente di Temptation Island è agli arresti domiciliari, dove sta scontando la pena per spaccio. Proprio quando sembrava essere calato il silenzio sulla vicenda, con un Alessio Bruno pentito del suo gesto e che sta scontando la pena ai domiciliari, la polemica si riaccende. A rialzare il polverone proprio la fidanzata di lui, Eleonora D’Alessandro, che ha lanciato precise ...

Antonella Fiordelisi contro Eleonora D'Alessandro : "Delinquenti - eri complice di Alessio Bruno" - : Francesca Galici Volano accuse pesanti da parte di Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo nei confronti di Eleonora D'Alessandro, attuale compagna di Alessio Bruno condannato per spaccio di droga A poche ore dalla replica di Eleonora D'Alessandro all'intervista di Francesco Chiofalo sul settimanale Di Più arriva la risposta di Antonella Fiordelisi e dello stesso Chiofalo. I due hanno deciso di replicare alle dure parole della ...

Alessio Bruno dopo l'arresto per droga - parla Chiofalo : 'In carcere piange e si dispera' : La notizia dell'arresto di Alessio Bruno, ex concorrente di Temptation Island, data dai giornali qualche giorno fa non è passata affatto inosservata. L'ex protagonista del docu-reality show condotto da Filippo Bisciglia venne trovato in possesso di sostanze stupefacenti e arrestato dalle Forze dell'Ordine. Successivamente è stato condannato per direttissima e attualmente dovrà scontare una pena di due anni e mezzo di reclusione. A pochi giorni ...

Alessio Bruno arrestato - la fidanzata Eleonora : Ha sbagliato - ma gli starò accanto qualsiasi cosa succeda : La modella Eleonora D’Alessandro ha deciso di parlare dopo la notizia dell’arresto del suo fidanzato Alessio Bruno per detenzione di sostanze stupefacenti e ha scritto un lungo post su Instagram in cui condanna il gesto dell’ex concorrente di Temptation Island, ma allo stesso tempo gli dichiara tutto il suo amore: «Alessio ha sbagliato, ma gli starò accanto qualsiasi cosa succeda. Non avrei mai voluto scrivere tutto questo! Vista la ...

