YouTube per Android testa la riproduzione automatica dei video nel tab abbonamenti

YouTube (ri)aggiunge la possibilità di trasmettere lo schermo in streaming - una buona notizia per i gamer : Torna su YouTube, dopo l'addio di YouTube Gaming, la possibilità di trasmettere ciò che è sullo schermo in diretta streaming, ma solo ad alcune condizioni. L'articolo YouTube (ri)aggiunge la possibilità di trasmettere lo schermo in streaming, una buona notizia per i gamer proviene da TuttoAndroid.

Norwich-Atalanta in diretta su YouTube : Gasperini testa i giovani e Duvan Zapata : Norwich-Atalanta è la seconda amichevole di livello del team di Gasperini in questa estate 2019. Dopo la sconfitta 2-1 contro lo Swansea, la Dea torna in campo per affrontare una delle squadre neopromosse in Premier League. Possibili alcuni minuti in campo per Duvan Zapata, tornato per ultimo in gruppo dopo gli impegni in Copa America. Nel mirino del tecnico degli orobici ci sono i tanti giovani che si stanno giocando le proprie carte per ...

Maximulta per Google : YouTube spia i bambini per inviare pubblicità mirate : Quante volte ci siamo sorpresi dell'apparizione di pubblicità online riguardanti esattamente l'argomento che ci interessava? Ebbene, a quanto sembra non era soltanto suggestione, ma qualcosa di strano dietro c'è davvero. Infatti ora Google riceverà una mega multa per aver spiato gli utenti di YouTube con un'età inferiore ai 13 anni. A quanto sembra, le informazioni raccolte venivano utilizzate per inviare pubblicità mirate. La multa a Google In ...

YouTube verso maxi multa per violazione della privacy dei bambini : La Federal Trade Commission americana ha concordato con Google la chiusura dell'indagine sulla violazione da parte di YouTube delle leggi federali che proteggono i dati personali dei bambini. L'accordo rileva che Google non ha protetto adeguatamente i bambini che usano il suo servizio di streaming video e ha raccolto illecitamente i loro dati violando il Children's Online privacy Protection Act (Coppa) che proibisce di seguire e prendere di ...

Tutto pronto per Fortnite World Cup : come collegare l’account Epic Games a YouTube per premi gratis : La Fortnite World Cup è pronta a catturare l'attenzione di tutti i fan dell'ormai celebre Battaglia Reale a marchio Epic Games. Nato come un banale shooter costruttivo con elementi da tower defense, il titolo dagli stessi autori di Gears of War e Unreal Tournament ha saputo evolversi e sperimentare una strada diversa, esibendosi in diverse stagioni - ora siamo in attesa della decima, al via ad agosto - e puntando pure sul gaming competitivo. ...

"YouTube spia i bambini per inondarli di pubblicità". In arrivo maxi multa per Google : Raggiunto un accordo con la Federal Trade Commission, l'autorità statunitense che tutela i consumatori

YouTube Music ora è quasi perfetto con l’aggiunta di queste novità : ecco le nuove funzioni : YouTube Music introduce la transizione senza interruzioni dalla modalità video a solo audio e viceversa per i video Musicali e sta testando il riposizionamento dello strumento di ricerca nella barra inferiore dell'interfaccia. L'articolo YouTube Music ora è quasi perfetto con l’aggiunta di queste novità: ecco le nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Coppia finge rapimento per fare un video su YouTube : arrestati per procurato allarme : “Aiuto, un uomo sta rapendo una ragazza”: è questo l’allarme lanciato alla polizia da decine di testimoni che hanno assistito alla scena. Un imponente ragazzo latino americano che trascinava in un auto ferma nel parcheggio di un centro commerciale una ragazzina bionda e poi scappa via a tutta velocità: un rapimento in piena regola. Così la polizia ha subito schierato diverse volanti per cercare di individuare l’auto del ...

Google carica su YouTube video sulla Driving Mode per Google Assistant : rilascio imminente? : L'incertezza deriva dal fatto che il rollout non è materialmente partito, ma grazie a degli indizi lasciate sul possiamo ipotizzare che manchi davvero poco L'articolo Google carica su YouTube video sulla Driving Mode per Google Assistant: rilascio imminente? proviene da TuttoAndroid.

Tutte le novità annunciate da YouTube per le app Tv e Music : (Foto: YouTube) In queste ore noterete un aggiornamento per le app di YouTube Tv e YouTube Music, con quest’ultima che aggiunge alcune funzionalità accogliendo la tanto attesa opzione per l’ascolto di Musica offline. I due software del colosso di Mountain View migliorano estetica e servizi con una disponibilità che sarà gradualmente diffusa in tutto il mondo. Quali sono le novità più significative messe sul piatto dai nuovi ...

C’è un simpatico easter egg nascosto all’interno di YouTube per Android TV : Il lato scherzoso di Google si presenta spesso nelle sue app e servizi e l'ultimo easter egg a essere segnalato riguarda l'app YouTube per Android TV che mostra un cane che trotta allegramente lungo la barra di ricerca e potreste trovarlo anche su Xbox One, PlayStation 4 e Apple TV, oltre che su smart TV di vari produttori. L'articolo C’è un simpatico easter egg nascosto all’interno di YouTube per Android TV proviene da TuttoAndroid.

YouTube Music aggiunge Smart Downloads - una funzione che scarica per voi le canzoni : L'app sta per ottenere una nuova funzionalità chiamata Smart Downloads che scaricherà automaticamente fino a 500 canzoni dalla playlist dei brani piaciuti per consentirne l'ascolto anche offline. Questa opzione sarà disponibile per gli abbonati YouTube Music Premium che potranno selezionare il numero di brani che desiderano scaricare nelle impostazioni. L'articolo YouTube Music aggiunge Smart Downloads, una funzione che scarica per voi le ...

YouTube è sotto inchiesta perché non riesce a proteggere i bambini : YouTube sotto inchiesta della Ftc per scarsa protezione dei minori online (Photo by Olly Curtis/Future Publishing via Getty Images) YouTube è finito sotto la lente d’ingrandimento della Federal Trade Commission degli Usa per via di alcune pratiche della raccolta dati e, soprattutto, per le mancate misure di protezione nei confronti di una cospicua porzione di utenti della sua piattaforma, quella costituita dai bambini. Stando a un rapporto ...