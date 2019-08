Omofobia | titolare di appartamento in Puglia non affitta a coppie gay

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 3 agosto 2019) Nel 2019 in Italia è successo purtroppo anche questo: l'ANSA ha reso noto che una donna proprietaria di unnel Foggiano ha rifiutato di concedere in affitto per le vacanze la casa ad una coppia gay, precisando che la destinava esclusivamente aeterosessuali. La proprietà si trova innel comune di San Severo in provincia di Foggia, abitato da più di cinquantaduemila abitanti e considerato dal 02 febbraio 2006 città d'arte per il suo centro storico ricco di monumenti: è qui che Matteo, un ragazzo romagnolo di Modena aveva pensato di trascorrere una breve vacanza, cercando il B&B in internet tramite la piattaforma Airbnb. Creata nell'ottobre del 2007 per facilitare la ricerca di chi cerca alloggi di breve periodo in camere in affitto, in particolar modo di privati, già nel giugno 2012 ospitava locali in affitto in ben 26.000 città di 192 Paesi, con dieci ...

ULTIMOBASILEUS : Premetto che Non sono contro i gay e non voglio alimentare l’omofobia. Ma, come io sono boicottato ad es da legali… -