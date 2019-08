15enne denuncia stupro a Campo de' Fiori

Romania : 15enne denuncia il proprio rapimento - ma la polizia la ignora e lei viene uccisa. Proteste di piazza a Bucarest : Migliaia di persone sono scese in piazza, sabato, a Bucarest per protestare contro l’operato delle forze dell’ordine rumene. Dietro alla mobilitazione che ha portato anche al licenziamento del capo della polizia, Ioan Buda, da parte del ministro dell’Interno, Nicolae Moga, c’è la morte di una 15enne originaria del villaggio di Dobrosloveni, Alexandra Macesanu, che ha denunciato il proprio rapimento tre volte ...