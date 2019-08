WRC 8 | I Requisiti PC Ufficiali

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 2 agosto 2019) Bigben e Kylotonn Games hanno pubblicato iPC Minimi e Consigliati per WRC 8. A seguire vi riportiamo quello di cui avete bisogno per giocare con dettagli bassi e massimi. WRC 8 –PC Minimi Sistema operativo: Windows 7 64bit Processore: Intel Core i3-540 o AMD Phenom II X4 940Memoria: 4 GB RAM Scheda Grafica: Nvidia GeForce GTX 560 o AMD Radeon HD 6870 DirectX: Version 11 Hard Disk: 19 GB di spazio disponibile Scheda audio: DirectX Compatible Avete già dato uno sguardo alle Edizioni e Bonus Pre-Order di WRC 8? WRC 8 –PC Consigliati Sistema operativo: Windows 10 64bit Processore: Intel Core i7-3770 o AMD FX-8350 Memoria: 8 GB RAM Graphics: Nvidia GTX 780 or AMD R9 290 DirectX: Version 11 Hard Disk: 19 GB di spazio disponibile Scheda Audio: DirectX Compatibile WRC 8 sarà la più completa e ...