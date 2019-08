La riforma della Giustizia di Bonafede è acqua infetta | così i colpevoli non

La riforma della giustizia è nata morta : “Non è tempo per trovare la quadra” o per meglio dire l’intesa sulla riforma della giustizia. Dopo il Consiglio dei ministri di ieri, durato fino a notte fonda, il disegno di legge delega non avrà una seconda possibilità. Il provvedimento è morto in partenza e la consapevolezza è piombata in mattinata su entrambi gli schieramenti. Il testo è stato approvato “salvo intese”, ...

Giustizia - Salvini : “Non siamo al governo per fare le cose a metà”. Ma il M5s : “Ostruzione per bloccare la riforma della prescrizione?” : Dopo il tormentato cdm fiume sulla riforma della Giustizia conclusosi dopo mezzanotte, le tensioni nel governo non sembrano attenuarsi. Dal Carroccio si continua a criticare la bozza presentata dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: “La Lega non vota una non riforma, vuota e inutile”, dicono, con Matteo Salvini che da Milano Marittima rincara la dose: “Non siamo al governo per fare le cose a metà”. La controparte ...

Lo stallo nella maggioranza sulla riforma della giustizia : Un Consiglio dei ministri fiume terminato con uno stallo, di fatto, sulla riforma presentata dal Guardasigilli Alfonso Bonafede. La riunione di ieri a Palazzo Chigi, tra sospensioni e discussioni all'interno del governo gialloverde, è riuscita ad arrivare soltanto a un'approvazione 'salvo intese' del disegno di legge, che contiene deleghe al governo per ridurre i tempi dei processi civili e penali, nuove norme sul Consiglio superiore della ...

riforma della giustizia salvo intese - M5s e Lega ancora distanti : Dopo piu' di otto ore di confronto nel Governo e un Consiglio dei Ministri sospeso nel pomeriggio e poi terminato dopo la mezzanotte

riforma della Giustizia - Bonafede : “Tanti ‘no’ della Lega. Il vero problema è la prescrizione?” : Dopo oltre otto ore di scontri e tensioni sulla Giustizia, in una giornata andata avanti tra vertici ristretti e allargati a Palazzo Chigi, prima e durante un Consiglio dei ministri due volte sospeso e poi terminato oltre la mezzanotte, M5s e Lega trovano l’escamotage giuridico per tentare almeno di rinviare la faida. Certo, non basta per sbloccare lo stallo sulla Riforma penale, approvata soltanto ‘salvo intese’. Né per ...

La Lega promuove la riforma della giustizia civile e boccia quella del processo penale : La riforma nel processo civile va bene, quella del processo penale no. E' tranchant il giudizio della Lega dopo 9 ore di Consiglio dei ministri. Per il partito di via Bellerio il testo della riforma sul processo civile è da riscrivere. Dunque nonostante la volontà di andare avanti e l'intenzione di procedere nel confronto tra i due partiti che hanno contratto il programma di governo non c'è ancora accordo in tema di giustizia. ...

Otto ore di battaglia sulla riforma della giustizia che passa "salvo intese". Scontro sulla prescrizione : È passata la mezzanotte. Dopo Otto ore di battaglia sulla giustizia, il ministro Alfonso Bonafede lascia palazzo Chigi con aria distrutta e arrabbiata come non mai. La stanchezza è tale che davanti alle telecamere comunica che la riforma sul processo penale non è stata approvata. In realtà si è sbagliato. La confusione, in questa giornata di lotta tra i gialloverdi, ha preso il sopravvento e il titolare di via ...

riforma della giustizia - Consiglio dei ministri di nuovo sospeso dopo stop di due ore. Agenzie : “Scontro Bongiorno-Bonafede” : L’inizio in ritardo, lo stop immediato, la ripresa dopo oltre 2 ore e di nuovo una pausa, intorno alle 21.45. La riunione del Consiglio dei ministri che deve discutere la Riforma della giustizia procede a strappi, anche a causa delle tensioni nella maggioranza. A Palazzo Chigi si cerca di fare quadrato attorno al provvedimento impostato dal ministero della giustizia guidato da Alfonso Bonafede. Di certo, non è bastata un’ora ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - scontro totale sulla riforma della Giustizia. Riunione sospesa : E' stata subito sospesa la Riunione del Consiglio dei ministri sulla riforma della Giustizia per la necessità di sciogliere alcuni nodi del provvedimento. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prima dell'incontro ha parlato con i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi di Maio proprio sulla rifo

riforma della giustizia - Consiglio dei ministri sospeso : non c’è accordo nella maggioranza : È iniziata ma è subito stata sospesa la riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Non è bastata un’ora abbondante di pre-vertice tra Giuseppe Conte e i vice-premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio per sciogliere i nodi esistenti sulla Riforma della giustizia, che avrebbe dovuto essere al centro dell’incontro. A quanto si apprende, il Cdm è iniziato perché c’era la necessità di impugnare alcune leggi regionali con ...

Il consiglio dei ministri sulla riforma della giustizia è stato subito sospeso : E' stato subito sospeso secondo quanto si apprende il consiglio dei ministri sulla riforma della giustizia. La riunione era iniziata da cinque minuti.

La riforma della giustizia di Alfonso Bonafede oggi in Cdm - Matteo Salvini : “È acqua” : La riforma della giustizia si prospetta come terreno di scontro fra le forze di governo, riunite oggi in Cdm per discutere il disegno di legge di Alfonso Bonafede. Un progetto che tocca i tempi dei processi, una riorganizzazione del Csm e la questione dei magistrati in politica. Nonostante alcune correzioni, la bozza non sembra piacere alla Lega.Continua a leggere

Salvini boccia la riforma della giustizia di Bonafede : "E' acqua" : Matteo Salvini boccia la riforma della giustizia voluta del ministro grillino Alfonso Bonafede "Ci mette buona volontà, per carità" dice il leader leghista in diretta Facebook, ma "è acqua". Già a maggio i due erano arrivati allo scontro sul tema, quando il testo della riforna era arrivato sul tavolo degli esponenti leghisti nel governo. Le proposte erano state considerate irricevibili, troppo spostate a favore ...

riforma della giustizia - Di Maio : “Dalla Lega troppi no” e Salvini : “È acqua - non è quello che gli italiani si aspettano” : Dopo le polemiche dei giorni scorsi un altro tema mette a confronto duramente i due vicepremier. “Sto sentendo troppi no dalla Lega, mi auguro che arrivi qualche sì” dice Luigi Di Maio, a margine dell’evento per i navigator ai giornalisti che gli chiedono se accetterà un’approvazione della Riforma della giustizia con la formula salvo intese. “È sicuramente una proposta che si deve approvare in consiglio dei ministri e non vedo ...