De Laurentiis conferma il summit con Ancelotti per il mercato

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2019) Sky ha riportato ieri sera di un incontro tra Carloe Deper fare il punto suldel Napoli “Il Napoli vuole fare un colpo in attacco, oggi Deha incontrato. James Rodriguez è sotto osservazione, Icardi è la pista seguita in attesa che il calciatore apra alla cessione, Lozano sempre nel mirino. C’è la sensazione che il Napoli segua anche altre piste in segreto”. Dopo ilil presidente si è recato a Salerno per il triangolare dedicato alla memoria di Carmine Rinaldi tra Salernitana, Bari e Reggina, dove ha parlato così ai microfoni di Salernitananews.it,ndo l’incontro: “Ero a Napoli, ho appena finito di parlare cone ne ho approfittato per allungarmi a Salerno: ‘gioca la squadra di mio figlio, non posso non andare a sostenerlo’, mi sono detto. Lotito non c’è? Mi dispiace, pensavo ci fosse. Del resto, ha ...

carlodg : RT @GnocchiGene: Mercato. Higuain verso un clamoroso ritorno al Napoli. De Laurentiis conferma:' Non vedo l'ora di riabbracciarlo e di gira… - songenap : RT @GnocchiGene: Mercato. Higuain verso un clamoroso ritorno al Napoli. De Laurentiis conferma:' Non vedo l'ora di riabbracciarlo e di gira… - daoliocristiano : RT @GnocchiGene: Mercato. Higuain verso un clamoroso ritorno al Napoli. De Laurentiis conferma:' Non vedo l'ora di riabbracciarlo e di gira… -