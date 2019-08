Ursula alla conquista dell' Europa

Una Vita spoiler al 3 agosto : Ursula rapita dalla figlia - riesce a scampare alla sua furia : Appuntamento con le anticipazioni relative alle puntate di Una Vita che andranno in onda dal 29 luglio al 3 agosto su Canale 5, al consueto orario delle 14:10. I fan della soap opera iberica potranno seguire tutti gli sviluppi riguardanti la vicenda di Blanca e della scomparsa del figlio Moises. La giovane, dopo aver appreso da Diego e Samuel che il bambino è vivo ed è stato rapito da Ursula, tenterà un gesto disperato contro la madre, e solo ...

Ue - Zanni (Lega) : "Ursula e popolari ci hanno chiesto il sì Ma ecco perché alla fine abbiamo votato no". Intervista : Intervista di Affaritaliani.it al presidente leghista del neonato gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo. "La Lega non ha mai dichiarato che avrebbe supportato la candidata. abbiamo deciso di non votare Von der Leyen perché sono troppe le differenze fra il suo programma... Segui su affaritaliani.it

Ursula von der Leyen : "Dalla Russia un atteggiamento ostile : teniamo le sanzioni ma dialoghiamo" : “Siamo testimoni da un pò di un atteggiamento ostile da parte della Russia. Che spazia dalla lesione di leggi internazionali, come l’annessione della Crimea, al tentativo di dividere l’Europa il più possibile”. Lo afferma la presidente eletta della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un’ampia intervista all’alleanza internazionale di giornali Lena, di cui fa parte anche la Repubblica. ...

Una Vita anticipazioni : Ursula punta un coltello alla gola di Leonor : Torna lo spazio dedicato ad Una Vita, lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra, arrivato alla quinta stagione in Spagna. Nei nuovi episodi in onda nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, Ursula Dicenta si renderà protagonista di un bruttissimo gesto nei confronti di Leonor Hidalgo dopo aver perso il lume della ragione a causa della vendetta di Blanca e Diego Alday Una Vita: il piano di Blanca e Diego Le anticipazioni di Una Vita ...

Una Vita - trame : Diego e Blanca decidono di portare Ursula alla pazzia : Torna l'appuntamento sulle novità di Una Vita, lo sceneggiato punta di diamante delle reti Mediaset. Nei nuovi episodi, ai quali i telespettatori assisteranno nelle prossime settimane su Canale 5, Diego Alday e Blanca Dicenta organizzeranno una vendetta nei confronti di Ursula Dicenta, responsabile del rapimento del piccolo Moises. Una Vita: Ursula furiosa per il ritrovamento di Moises Le anticipazioni di Una Vita, incentrate sui nuovi episodi ...

Ursula von der Leyen nominata presidente della Commissione Ue. Christine Lagarde alla Bce : Ursula von der Leyen è la nuova presidente della Commissione Europea mentre a capo della Bce è stata nominata la francese Christine Lagarde: due donne salgono così...

Ue a guida franco-tedesca - ora decisivo il Parlamento. Ursula von der Leyen alla guida della Commissione : Quattro Vertici in poco piu' di un mese, 27 ore di negoziati negli ultimi tre giorni, un'infinita' di incontri bilaterali, ma alla fine i capi di Stato e di governo sono riusciti a trovare un accordo sul pacchetto di nomine per l'Unione Europea nella prossima legislatura. La cristiano-democratica tedesca Ursula von der Leyen, attuale ministro della Difesa del governo di Angela Merkel a Berlino, e' stata indicata come futuro presidente della ...

Nomine Ue : Ursula Von der Leyen presidentessa della Commissione Ue - Lagarde alla Bce. Conte : “All’Italia vicepresidente e commissario economico” : Ursula Von der Leyen e Christine Lagarde: per la prima volta due donne occupano i vertici di Commissione Ue e Bce, due ruoli chiave a Bruxelles. La fumata bianca è arrivata direttamente dal profilo twitter del presidente del consiglio europeo Donald Tusk, che ha annunciato l’accordo avvenuto tra i 28 anche sul belga liberale Charles Michel come suo successore e sul socialista spagnolo Josep Borrell come Alto rappresentante. Tutte Nomine ...

Nomine Ue - Ursula Von der Leyen presidentessa della Commissione Ue. Lagarde alla Bce : Ursula Von der Leyen presidentessa della Commissione Ue e Christine Lagarde alla Bce: per la prima volta due donne occupano altrettanti posti chiave a Bruxelles. La fumata bianca è arrivata direttamente dal profilo twitter del presidente del consiglio europeo Donald Tusk, che ha annunciato l’accordo avvenuto tra i 28 anche sul belga liberale Charles Michel come suo successore e sul socialista spagnolo Josep Borrell come Alto ...

