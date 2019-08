Suzuki Ignis - Una settimana con la 1 2 Hybrid 4WD Allgrip Day 4

(Di giovedì 1 agosto 2019) Protagonista del Diario di bordo di questaè la1.24WD, in allestimento Top. E, di punta, è pure il prezzo di listino, di 18.450 euro. La potenza è di 90 CV, e il cambio è manuale a 5 marce. Molto ricca la dotazione di serie, che include, tra laltro, gruppi ottici full Led, climatizzatore automatico, navigatore satellitare con schermo touch da 7, radio Dab, compatibilità con dispositivi Android Auto e Apple CarPlay, fari fendinebbia e cerchi di lega da 16 Black. Buona anche la dotazione di sistemi di assistenza alla guida, che annovera cruise control e limitatore di velocità, controllo velocità in discesa e i sistemi di sicurezza attentofrena (frenata automatica demergenza con riconoscimento pedone), guidadritto (avviso superamento corsia), restasveglio (monitoraggio colpi di sonno), oltre al chiavintasca (sistema keyless). Sono di serie pure gli ...

Dalla Rete Google News

Inforicambi

Da come funziona ai consumi ed incentivi per l'acquisto fino all'aspetto della manutenzione: una guida utile per te!