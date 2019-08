Brindisi | 16enne denuncia presunti abusi in spiaggia durante una festa

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 1 agosto 2019) Una serata trascorsa inin serenità e relax, poi, all'improvviso, la presunta violenza di natura intima. Questa è ladi una ragazza di 16 anni, che nelle scorse ore si è recata presso la stazione dei carabinieri di San Vito dei Normanni, nelno,ndo il presunto abuso. Tutto sarebbe avvenuto in una località balneare a nord di. I militari hanno già cominciato le indagini per poter risalire agli autori del misfatto, i quali probabilmente, così come raccontato dalla giovane vittima, hanno agito sotto l'effetto dell'alcol. I ragazzi sarebbero anch'essi minorenni. La ragazza è una turista Lache ha raccontato l'episodio ai carabinieri si trova in vacanza in Puglia, ed è originaria del nord Italia. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, i due aguzzini avrebbero tentato un approccio contro la volontà della giovane proprio al termine della ...

