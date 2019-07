Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Roma – “Intendo dare una valutazione positiva sull’uscita deldal commissariamento della sanita’. Forse con un Governo regionale piu’ attento sicuramente si sarebbe potuti ottenere prima questo risultato. Bisogna dire grazie a tutto il personale sanitario e parasanitario che lavora intorno agli ospedali, ai distretti, ma soprattutto dire grazie agli sforzi dei cittadini, che sulla propria pelle hanno pagato questi lunghi undicidi commissariamento, perche’ si sono visti diminuire ie le prestazioni. Ma anche sulle scelte abbiamo molto da ridire, principalmente sul metodo, oltre che sul merito. Nel momento di fare la valutazione sulle nomine sottoposte per i direttori generali di 5 importanti aziende, noi in piena scienza e coscienza abbiamo dato il nostro parere, abbiamo creduto che in questa Regione esistano professionalita’ ...

romadailynews : Simeone: in 11 anni nel Lazio #servizi diminuiti e utenti delusi: #Roma – “Intendo dare una… - 81Elisina : RT @lollo26viola: Probabilmente molti non hanno capito e pensavano si potesse prendere messi e cr7. Mi pare che lirola e Boateng siano migl… - violamad79 : RT @lollo26viola: Probabilmente molti non hanno capito e pensavano si potesse prendere messi e cr7. Mi pare che lirola e Boateng siano migl… -