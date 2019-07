Flagello cimice asiatica | “Coltivatori disperati pronti al taglio dei frutteti”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Gli agricoltori “sonoe minacciano di abbattere tanti ettari di frutteti, in un’area tra le più vocate al mondo. La situazione dei danni causati dallanelle campagne è drammatica, tanto da mettere fortemente a rischio il comparto ortofrutticolo di Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. In ragione di ciò, chiediamo risposte in tempi brevi alle istituzioni, Governo in primis; a fronte, infatti, di una situazione insostenibile da parte delle aziende agricole, occorre stanziare risorse per risarcire gli agricoltori dei danni subiti, che per alcune imprese arrivano al 100%, con il serio rischio di dover chiudere i battenti“. Allarme ed appello li lancia il coordinamento di Agrinsieme Emilia-Romagna, che riunisce le federazioni regionali di Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari. ...

RovigoOggi : Confagricoltura Rovigo pronta a chiedere #indennizzo contro un autentico #flagello per l' #agricoltura della provin… - zazoomblog : Agricoltura: Cia Padova cimice asiatica un flagello vendite in calo del 90% (2) - #Agricoltura: #Padova #cimice - TV7Benevento : Agricoltura: Cia Padova, cimice asiatica un flagello, vendite in calo del 90% (2)... -