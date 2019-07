Reggio Calabria,uccisa tabaccaia 67enne

Una donna di 67 anni è stata trovata morta nell'androne del palazzo dove abitava, attiguo alla sua tabaccheria nel centro di. Si tratta di omicidio. La tabaccheria è di proprietà della vittima che forse è morta in un tentativo di rapina. Sembrerebbe che in passato la donna avrebbe raccontato di aver subito minacce e tentativi di furto. Ad aggredirla sarebbero stati due uomini con un'arma da taglio, ma la dinamica non è ancora chiara. L'abitazione della donna è collegata dal retro alla tabaccheria.(Di martedì 30 luglio 2019)