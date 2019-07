Il diritto all’equo compenso | cos’è e come funziona

Fonte : vanityfair

(Di martedì 30 luglio 2019) Consiglio n.1Consiglio n.2Consiglio n.3Condiglio n.4Consiglio n.5Equa retribuzione ed equonon sono la stessa cosa. Questo è il primo dato di fatto su un tema che, richieste di riforma, leggi e leggine non rendono di facilissima comprensione. L’equa retribuzione è il salario minimo, la retribuzione di base che un datore di lavoro dovrebbe corrispondere al proprio dipendente, in maniera proporzionale alle ore lavorative da lui sostenute ed è stato creato per difendere il lavoratore da possibili sfruttamenti. L’equoper i professionisti prevede unminimo equo e adeguato alla quantità e alla qualità di lavoro svolto. Un tempo era riservato solo agli avvocati, ora la misura è stata estesa a tutti i professionisti a prescindere dall’essere iscritto o meno ad un ordinamento professionale. Per approfondire meglio l’argomento, abbiamo chiesto l’aiuto alla ...

