Sabrina Ghio cacciata da un ristorante perché con la figlia | ' Non andate in quel posto'

(Di lunedì 29 luglio 2019) Disavventura in vacanza per, una delle ex troniste del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, la quale non riuscì a coronare il suo sogno d'amore durante l'esperienza in televisione. In queste ore, però, la bellaè tornata al centro della ribalta per aver raccontato lo spiacevole episodio che le è accaduto qualche ora fa, quando in Sardegna si era presentata ad unper cenare con la sua bambina, ma ha dovuto fare i conti con il 'secco rifiuto' da parte del locale. Il duro attacco dicontro un: 'Non dategli i vostri soldi' Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che l'ex tronista di Uomini e donne si è recata intorno alle 10 in questocon suaPenelope di 6 anni, ma a quanto pare all'ingresso l'avrebberoproprio in compagnia della figlioletta. Laha così raccontato su Instagram di essere ...

arimar66 : @MediasetTgcom24 Sabrina Ghio non mi ricordo dove ho sentito il suo nome a ecco una ex concorrente di Amici non ric… - 361_magazine : #SabrinaGhio racconta un brutto episodio che le è successo in #Sardegna - yourefiery : RT @ourlittletalks_: Che voglia di chiudere porti e aeroporti della Sardegna a Sabrina Ghio -