Minnie ha perso la sua voce È morta la sua doppiatrice Russi Taylor

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2019) Marina Lanzone Laaveva 75 anni. Ha ottenuto il primo ruolo nel 1986, superando 199 candidati. Da quel giorno è sempre statain qualsiasi cartone animato, videogioco o parco a tema Disney Grande perdita nel mondo Disney. È, all’età di 75 anni,, ladi, l’eterna fidanzata di Topolino. È successo a Glendale, in California.ha iniziato a dare laa uno deinaggi Disney più amati nel 1986, dopo aver superato un audizione con 200 candidati. Uno su mille ce la fa, e laha ottenuto così il suo primo ruolo. Da quel momento ha interpretato questa parte in quasi tutti i cartoni animati, i videogiochi e parchi a tema dove compariva. La suacalzava a pennello con ilnaggio, e sarà davvero difficile immaginarlo con una parlata diversa d’ora in avanti. “Mouse hala sua ...