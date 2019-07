F1 | GP Germania 2019 | perchè Charles Leclerc non è stato punito? La spiegazione della

F1 - GP Germania 2019 : la rivincita di Sebastian Vettel non basta a salvare una Ferrari ‘fallosa’ ad Hockenheim : “L’avevamo in tasca, poi quell’errore… Piccolo, ma enorme per il risultato finale”. Furono queste le parole del tedesco Sebastian Vettel nel GP di Germania del 2018. Nel 52° giro il teutonico della Ferrari uscì di pista e vanificò una vittoria che sembrava scontata, dando il via al successo iridato di Lewis Hamilton e della Mercedes. Quest’anno la rivincita? Da un certo punto di vista sì. Il quattro volte campione del mondo si è ...

Germania 2019 : il punto di Gian Carlo Minardi : Abbiamo assistito a un GP di Germania ricco di colpi di scena e molto interessante che ha premiato chi non ha commesso il minimo errore, come la Toro Rosso che festeggia un incredibile terzo posto con Daniil Kvyat, cui vanno i miei più sinceri complimenti, e la Ferrari con un Sebastian Vettel perfetto, che è […]

Incidente Bottas GP Germania 2019/ Video F1 : finlandese a muro - disastro Mercedes : Incidente per Valtteri Bottas nel GP di Germania 2019: Video F1. Il pilota finlandese finisce a muro, disastro Mercedes in gara.

LEWIS HAMILTON GP Germania 2019/ Video F1 incidente "Questa gara è stata un disastro" : incidente HAMILTON nel GP di GERMANIA 2019: Video F1. Mercedes fuori pista come Leclerc, poi caos ai box: "Questa gara è stata un disastro".

F1 - GP Germania 2019 : Charles Leclerc - quando l’eccessiva esuberanza costa cara. Un talento ancora troppo incostante : Il weekend del GP di Germania 2019 di F1 si conclude con un sorriso dolceamaro per la Ferrari che ha ritrovato un concreto e soprattutto attento Sebastian Vettel ma allo stesso tempo ha visto raffreddarsi bruscamente la parabola di crescita di un Charles Leclerc che oggi ha forse peccato un po’, come tanti altri, di troppa esuberanza. Il monegasco è stato colpito, al pari del compagno, da un problema (nel suo caso alla pompa di benzina) ...

F1 - GP Germania 2019 : il nuovo ordine d’arrivo dopo la penalità alle Alfa Romeo. Hamilton 9° - vince Verstappen davanti a Vettel : Cambia l’ordine d’arrivo del GP di Germania 2019 in seguito alla penalizzazione inflitta alle Alfa Romeo per delle irregolarità alla partenza. A Kimi Raikkonen e ad Antonio Giovinazzi sono statin inflitti 30” di penalità e dunque sono scivolati fuori dalla top ten, il finlandese aveva chiuso al settimo posto davanti al pugliese. Vittoria confermata a Max Verstappen davanti a Sebastian Vettel e Daniil Kvyat, al settimo posto ...

F1 - GP Germania 2019 : Alfa Romeo penalizzate di 30” - irregolarità in partenza! Giovinazzi e Raikkonen fuori dalla top ten - Hamilton 9° : Le Alfa Romeo sono state penalizzate di trenta secondi sull’ordine di arrivo del GP di Germania 2019. I commissari di gara hanno infatti ravvisato un’irregolarità in partenza da parte delle due vetture: l’indagine ha riguardato l’applicazione della coppia di frizione in occasione dello start, sono stati violati l’articolo 27.1 del regolamento sportivo e l’articolo 9.3 del regolamento tecnico F1 (mancanza di ...

F1 - GP Germania 2019 : le pagelle della gara. Verstappen chirurgico - Vettel indiavolato - Leclerc e Hamilton a muro : Oggi si è disputato il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1. Max Verstappen ha vinto la gara davanti a Sebastian Vettel e Daniil Kvyat, la gara è stata caratterizzata dalla pioggia che ha portato a incidenti, sorpassi, safety car regalando grazie spettacolo. Di seguito le pagelle dei piloti che si sono messi maggiormente in vista. MAX Verstappen: 10. Parte malissimo dalla seconda posizione, scivola indietro ma poi è perfetto per il resto ...

F1 - GP Germania 2019 : rimonta quasi da record per Sebastian Vettel! Da 20° a 2° - sorpassi a ripetizione che salvano la Ferrari : Max Verstappen ha vinto il GP di Germania ma il trionfale morale è stato Sebastian Vettel che ha confezionato una rimonta stellare dal ventesimo al secondo posto: dopo le qualifiche da incubo, in cui non era riuscito a girare a causa di un problema all’intercooler, il tedesco si è rimboccato le maniche e oggi è stato praticamente perfetto a Hockenheim riuscendo a conquistare un piazzamento sul podio al termine di una gara letteralmente ...

VIDEO Charles Leclerc - il team-radio dopo l’incidente : “Nooooo”. La frustrazione nel GP di Germania 2019 : Incidente per Charles Leclerc nella gara del GP di Germania, valido per il Mondiale di Formula 1: il monegasco esce di scena in una gara che avrebbe potuto vincere (e sarebbe stato il primo successo per lui). In un team radio un urlo di rabbia e frustrazione sintetizza lo stato d’animo del pilota Ferrari. IL TEAM RADIO dopo L’USCITA DI Leclerc NEL GP DI Germania DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca ...

Mattia Binotto F1 - GP Germania 2019 : “Vettel ha fatto una gara bellissima - occasione mancata per Leclerc. La Ferrari c’è” : Domenica a due facce per la Ferrari, Sebastian Vettel ha conquistato un secondo posto di lusso al termine di una rimonta dall’ultima posizione mentre Charles Leclerc è andato a sbattere contro il muro quando era riuscito a risalire fino alla seconda piazza alle spalle di Lewis Hamilton. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: “Avendo visto la gara e quello che è successo c’è quasi un ...

Charles Leclerc F1 - GP Germania 2019 : “Un errore ha rovinato tutto - è colpa mia. Ma è inaccettabile un asfalto così : era ghiaccio” : Domenica da dimenticare per Charles Leclerc che ha concluso prima del previsto il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1 andata in scena a Hockenheim. Il pilota della Ferrari era riuscito a rimontare dalla decima alla seconda posizione grazie a una strategia perfetta della scuderia, sfruttando al meglio la pista bagnata si era portato alle spalle di Lewis Hamilton e cercava addirittura di attaccare il Campione del Mondo ma ...

Sebastian Vettel F1 - GP Germania 2019 : “Da 20° a 2° - una gara incredibile. Ho superato un pilota dopo l’altro…” : Sebastian Vettel si è reso protagonista di una gara letteralmente strepitosa, il tedesco ha regalato grandissime emozioni nel GP di Germania 2019 dove è stato autore di una rimonta semplicemente spettacolare: dall’ultimo posto sulla griglia di partenza alla seconda posizione al traguardo, uno show di rara bellezza messo in scena dall’alfiere della Ferrari che si è superato di fronte al proprio pubblico e ha dato una risposta ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Germania 2019 : risultato e classifica. Verstappen vince - Vettel 2° con rimonta stellare - Hamilton fuori dai punti : Emozioni a non finire nel GP di Germania 2019, la gara ad Hockenheim è partita sul bagnato ed è successo davvero di tutto tra incidenti, soste, safety car, colpi di scena in rapida successione. Charles Leclerc è andato a sbattere contro il muro dopo che era risalito fino alla seconda posizione, Lewis Hamilton ha commesso un errore quando era al comando e ha così chiuso fuori dalla zona punti, ne ha approfittato Max Verstappen che ha vinto la ...