Raid dei violenti in Valsusa | bombe carta contro la polizia

La doppia immagine dei miei desideri - su Raidue i corsi di recupero diventano pericolosi : Cercare un tutor per migliorare i voti della propria figlia al liceo, e ritrovarsi con uno psicopatico in casa. Succede alle protagoniste de La doppia immagine dei miei desideri, il film-tv in onda questa sera, sabato 27 luglio 2019, alle 21:05 su Raidue.La doppia immagine dei miei desideri, la trama Kelly (Vanessa Marcil) è una madre single, vedova, che cerca sempre di seguire la figlia Emily (Alex Frnka). Nonostante questo, la ragazza ha ...

Siria - oltre 100 morti in 10 giorni di Raid. Onu : “Fallimento dei Paesi più potenti del mondo” : Almeno 103 persone, tra cui 26 bambini, sono morte in attacchi messi a segno negli ultimi 10 giorni dalle forze di Damasco su ospedali, scuole e mercati, nell'"apparente indifferenza della comunità internazionale rispetto all'aumento delle vittime civili causato da una serie di raid a Idlib a in altre zone nel Nord-Ovest della Siria". E' quanto ha denunciato il Commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet. "Nonostante i ripetuti ...

La madre dei miei sogni - su Raidue la ricerca della madre perfetta diventa un'ossessione : L'ossessione per una vita perfetta, rappresentata sui social network, è al centro de La madre dei miei sogni, il film-tv in onda questa sera, 5 luglio 2019, alle 21:20 su Raidue. Protagoniste sono una madre, nota food blogger, e sua figlia, ed una ragazza che vuole intromettersi tra di loro.La madre dei miei sogni, trama La ragazza in questione si chiama Peyton (Audrey Whitby), ed è una giovane che ha perso la madre poco dopo essere nata. In ...

Raid punitivo a Partinico a migranti minorenni - condannati 4 dei 7 aggressori : Sono stati condannati quattro dei sette aggressori che a lo scorso Ferragosto picchiarono un gruppo di minori stranieri a Partinico, in provincia di Palermo. Lo riporta La Repubblica. Il gup di Palermo ha condannato Emanuerle Spitalieri a 4 anni e tre mesi, Roberto e Salvatore Vitale a 4 anni e Valentina Mattina a due anni e 6 mesi. Le indagini dei carabinieri sono state coordinate dal pm Giorgia Spiri. Gli altri tre imputati hanno scelto il ...

Bologna - le Maschere Bianche contro lo sfruttamento dei lavoratori. Annunci - proteste e Raid ai piedi delle Torri : Non hanno scelto il volto di Guy Fawkes, caro agli hacker di Anonymous, né quello di Salvador Dalì, indossato dai rapinatori della serie tv La Casa di Carta, ma hanno preferito delle semplici Maschere Bianche. È questa la faccia di un collettivo anonimo bolognese usata per protestare contro i proprietari di bar, ristoranti, supermercati e appartamenti e boicottare le attività che, a loro dire, propongono condizioni di lavoro o affitto ...

Napoli - il Raid a piazza dei Martiri : ecco il punto debole degli uomini-talpa : Hanno lavorato per tutto il fine settimana, forti di una conoscenza «militare» del sottosuolo. Si sono scambiati informazioni, come avviene in una vera e propria squadra...