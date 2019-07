Led Zeppelin | John Paul Jones presenta il suo nuovo progetto musicale | i Sons of Chipotle

John Paul Jones dei Led Zeppelin ha fondato i Sons Of Chipotle - la sua nuova band : John Paul Jones dei Led Zeppelin è quel bassista virtuoso e geniale che ha inventato "cose" come il riff di Good Times Bad Times che parte dopo il primo stop, la linea trascinante di Ramble On, che arriva come un rintocco di campana in Dazed And Confused e che percorre scale veloci e audaci in Immigrant Song. Lo stesso bassista, inoltre, si è unito nel 2009 alla superband Them Crooked Vultures insieme a Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters, ...

7 luglio 1980 : a Berlino i Led Zeppelin tengono il loro ultimo concerto : Il 7 luglio del 1980 è una data molto importante per tutti i fan dei Led Zeppelin: a Berlino infatti la band di Jimmy Page teneva il suo ultimo concerto insieme. In quell'estate la band aveva organizzato un piccolo tour di 14 concerti che avrebbe attraversato l'Europa tra il mese di giugno e il mese di luglio. L'ultima tappa di questo tour era a Berlino Ovest. Il tour finale In quell'estate di 39 anni fa, i Led Zeppelin non erano più all'apice ...

Robert Plant ricorda i Led Zeppelin : “Ottima band con un cantante per matrimoni” : Quando Robert Plant ricorda i Led Zeppelin, ogni tanto, possiamo respirare per il fatto che non sentiamo la sua ennesima negazione di una reunion con la band. Nell'ultima puntata del suo podcast Digging Deep, infatti l'ex frontman degli eroi di Whole Lotta Love ha descritto i Led Zeppelin come un'ottima band con un cantante per matrimoni. Con questa autoironia ha descritto se stesso, specialmente nel momento in cui ha ricordato i lavori ...

Robert Plant canta 'Immigrant Song' dei Led Zeppelin dopo 23 anni : Ci sono brani dei Led Zeppelin destinati a essere immortali: tra questi sicuramente figura Immigrant Song, uno dei brani più corti della rock band britannica, ma più potenti della storia della musica. In occasione di un recente concerto in Islanda, il cantante Robert Plant, ha eseguito dal vivo proprio Immigrant Song dopo 23 anni di digiuno. ...Continua a leggere

Led Zeppelin : Facebook revoca la censura sulla copertina di 'Houses of The Holy' : Dopo che Ultimate Classic Rock ha pubblicato un servizio dedicato alla censura su Facebook della copertina del quinto album in studio dei Led Zeppelin, viene reso noto che il social network è intenzionato a rimuovere la stessa nei confronti del disco. Ma resterebbero dubbi: probabilmente la decisione ancora non è operativa, visto che se si prova a postarla continua a essere censurata, almeno secondo quanto riporta Rockol. censura ...

Facebook fa un passo indietro sulla copertina di Houses Of The Holy dei Led Zeppelin : “Rimuoveremo il ban” : La censura alla copertina del disco Houses Of The Holy dei Led Zeppelin operata da Facebook nei giorni scorsi ha sollevato un polverone. Il disco, il quinto della band di Robert Plant e forte di successi come l'ipnotica No Quarter, fu pubblicato nel 1973 e fu il primo a riportare un titolo vero, contro i quattro precedenti che erano indicati con la semplice successione di numeri ordinali. La copertina era opera dello studio ...

