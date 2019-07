Formula 1 – Leclerc non cerca scuse ad Hockenheim | “colpa mia | ma…”

Fonte : sportfair

(Di domenica 28 luglio 2019) Charlesfuori dai giochi al Gp di Germania: le parole de monegasco della Ferrari dopo l’uscita di pista adWeekend amaro per Charles, dopo diverse gare terminate a podio, il giovane monegasco della Ferrari torna a casa con un amaro zero., partito dalla 10ª casella in griglia è stato autore di una fantastica rimonta in gara oggi al Gp di Germania, è finito fuori pista al 29° giro. Il ferrarista è andato a sbattere contro le barriere e non è riuscito a tornare in pista perchè impantanato nella ghiaia. “E’ colpa mia, se devo solo aggiungere qualcosa è che penso che essendo in F1 un asfalto come c’è nelle ultime due curve non può esserci. Il mio errore non era nulla di grave, quando sono arrivato sull’asfalto era come se ero sul ghiaccio a 70km all’ora, è un peccato, è colpa mia“, queste le parole di...

SkySportF1 : ? Beffa #Leclerc: fuori quando era 2°? ?? #Hamilton va lungo, è sotto investigazione (giro 30/64) ?… - SkySportF1 : ? @Charles_Leclerc non esce dai box ? Problemi anche per lui nel #Q3 ? - SkySportF1 : ??#Pérez a muro: Safety Car (giro 4/64) ? Rischio per #Leclerc e #Grosjean ai box ? -