Un orologio al radiocarbonio per datare meglio il passato

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 27 luglio 2019) Un nuovo progetto di ricerca ERC portato avanti da Sahra Talamo al Dipartimento di Chimica dell'Università di Bologna applicherà un metodo innovativo per raggiungere un'alta precisione nella datazione con il Carbonio-14 dei reperti archeologici. L'arrivo dell'Homo sapiens in Europa, la convivenza tra umani e Neandertaliani, durata alcune migliaia di anni, la scomparsa, per cause ancora sconosciute, dei Neandertaliani stessi. Oggi sappiamo che questi avvenimenti fondamentali per la storia dell'evoluzione umana sono accaduti tra 50.000 e 30.000 anni fa. Siamo però ancora lontani dalla ricostruzione di una cronologia chiara di questo periodo cruciale. Il motivo? Il sistema di datazione dei reperti archeologici con il(noto anche come Carbonio-14) non è ancora abbastanza preciso."Il Carbonio-14 ha svolto un ruolo rivoluzionario nell'archeologia, ma oggi non riesce a ...

