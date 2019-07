La cattiveria altrui ci fa ammalare…

Fonte : dilei

(Di sabato 27 luglio 2019) Nel mondo in cui viviamo è innegabile che esista sia il bene che il male. La differenza, però, è che per fare del bene serve cuore e fatica, invece, il male è commesso senza alcun sforzo. Ognuno di noi, almeno una volta nella vita ha dovuto fare i conti con lagratuita di persone rabbiose e frustrate, perlopiù piene di invidia, che ci mandano energie negative che ci contagiano rendendoci stressati e negativi. Ammalarsi emotivamente a causa dellaè sempre più frequente, in quanto, ogni giorno tantissime persone, piccole d’animo, diffondono pettegolezzi inventati o basati su ipotesi soltanto per rovinare la vita di coloro che non tessono le loro lodi. In un mondo in cui si è sempre connessi e in cui la tecnologia ci permette di condividere informazioni con chiunque, l’invidia, l’odio e l’egoismo vanno di pari passo e hanno preso il ...

