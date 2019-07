Inter | vittoria di rigore sul Psg | Antonio Conte ora sorride?

Amichevoli Inter nazionali - vittoria per il City : tris allo Yokohama Marinos : Successo in amichevole per il Manchester City di Pep Guardiola. Gli inglesi hanno chiuso la tournée asiatica superando al Nissan Stadium i padroni di casa dello Yokohama Marinos per 3-1. Sblocca la gara Kevin De Bruyne al 18′, a cui segue il raddoppio di Sterling a ridosso dell’interv allo . allo scadere il tris dei Citizens con Nmecha che da due passi mette dentro sull’assist di Bernabe.L'articolo Amichevoli ...

Libia - compromesso Pd per evitare lo scontro Interno : diserta il voto sulle motovedette. E Orfini canta vittoria : Dopo giorni di tensioni interne, un’assemblea tesa a Montecitorio con l’ala ribelle guidata dall’ex presidente Matteo Orfini pronta allo strappo, il Partito democratico trova un compromesso sulla Libia e sul voto per il rinnovo del sostegno alle motovedette libiche. La soluzione per evitare lo scontro in Aula? La decisione di non partecipare al voto. Una posizione che prova al tempo stesso sia a non rinnegare gli accordi ...