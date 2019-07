Un fondo da 108 miliardi recluta startup dell’intelligenza artificiale

Fonte : wired

(Di venerdì 26 luglio 2019) Masayoshi Son, patron di Softbank Il gigante giapponese Softbank ha annunciato la creazione di un nuovodi investimenti dedicato ad aziende e società che si occupano di ricerche nel campo. Nei piani della società di telecomunicazioni, il Vision fund 2 dovrebbe arrivare a raccogliere la cifra enorme di 108di dollari, con cui continuare a finanziare progetti delleinnovative in tutto il mondo. Questa volta a contribuire alla raccolta della cifra record ci saranno anche giganti tecnologici come Apple, Microsoft, Foxconn Technology Group, alcune delle principali banche e fondazioni giapponesi, altri investitori di Taiwan e il governo del Kazakhstan. Da questi e da altri partner che decideranno di partecipare dovrebbero arrivare circa 70di dollari, ai quali si aggiungeranno i 38stanziati direttamente da Softbank. Per ...

