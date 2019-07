Torino | agenti circondati da stranieri durante un' operazione in città

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 26 luglio 2019) Federico Garau Il gruppo di extracomunitari è intervenuto per proteggere un nigeriano che si era ribellato alle operazioni di controllo da parte degli uomini della questura. Per bloccare il facinoroso africano è stato prezioso il contributo di due privati cittadini, che gli hanno spruzzato addosso spray urticante prima che la situazione degenerasse Momenti di paurala serata di ieri a Barriera di Milano (), dove un gruppo di extracomunitari ha minacciosamente circondato una pattuglia della polizia di Stato che tentava di identificare un nigeriano. Il gravissimo episodio si è verificato verso le 19 in largo Giulio Cesare, all'altezza dell'angolo con corso Palermo. L'africano, fermato per un controllo daglidella questura di, ha opposto resistenza nei loro confronti rifiutandosi di esibire, come richiesto, i documenti d'identità. Dopo i pesanti ...

