Salvini a Macron | Ma chi sei? Napoleone non c' è più'

Salvini a Macron : “Non stressarci e occupati dei francesi. L’Italia non è il tuo campo profughi” : "Si è stupito perché non ho firmato il documento e non sono andato a Parigi. Ma guarda un po' che stranezza. A parte che nessun ministro è andato a Parigi perché non è che Parigi sia il centro del mondo e Macron il nuovo Napoleone che convoca, invita, diffida, minaccia, insulta...". Matteo Salvini attacca ancora Emmanuel Macron in tema immigrazione.Continua a leggere

Migranti - Macron sull'assenza di Salvini al vertice : "Non si guadagna mai nulla non partecipando" : L'assenza del Ministro dell'Interno Matteo Salvini dal vertice dei Ministri dell'Interno dei Paesi UE che si è tenuto oggi a Parigi - il diretto interessato ha preferito disertare e inviare i tecnici del Viminale - non è passata inosservata e a margine dell'incontro il presidente francese Emmanuel Macron, che aveva voluto quel vertice dopo le polemiche che lo aveva travolto sui respingimenti illegali al confine tra Italia e Francia, non ha ...

Migranti - Macron provoca Salvini : 'Gli sbarchi devono avvenire nel porto più vicino' : La querelle tra Italia e Francia sul fronte dei Migranti rischia di inasprirsi sempre di più. Se il rapporto tra Matteo Salvini ed il Presidente francese Emmanuel Macron è teso sin dal giugno dello scorso anno, quando si insediò il governo gialloverde, da oggi siamo arrivati ad una situazione di forte scontro con i vicini d'oltralpe. Le dichiarazioni dell'inquilino dell'Eilseo, a margine di un incontro informale avvenuto a Parigi alla presenza ...

Migranti - Matteo Salvini : “Se Macron vuole discutere di immigrati venga pure a Roma” : Botta e risposta fra Matteo Salvini e Emmanuel Macron. Il presidente francese ha accusato il titolare del Viminale di disertare il vertice di Parigi in tema migrazione, ma il leader del Carroccio ribatte: "L'Italia ha rialzato la testa, non prende ordini e non fa la dama di compagnia". Ieri Salvini aveva inviato una lettera al suo omologo francese in cui affermava che l'Italia non fosse più il campo profughi di Bruxelles.Continua a leggere

Migranti - Macron dopo il vertice disertato da Salvini : “Non si guadagna mai nulla non partecipando. Ong? Ne abbiamo bisogno” : “Non si guadagna mai nulla non partecipando”. Il messaggio lanciato dal presidente francese, Emmanuel Macron, sembra puntare dritto verso Matteo Salvini. Al termine dell’incontro convocato a Parigi con i ministri dell’Interno dell’Ue per discutere nuove proposte per la gestione dei Migranti, summit al quale il vicepremier italiano ha deciso di non partecipare inviando i tecnici del Viminale, il capo ...