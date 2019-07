Problemi di turbolenza di pale eoliche e motori risolti grazie ai supercomputer e ai

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Quando un fluido, come l’acqua o l’aria, scorre velocemente, si verificano delle turbolenze (ossia dei cambiamenti nella velocità e nella pressione all’interno del fluido) che penalizzano l’efficienza di prodotti quali ad esempio le turbinea reazione. Un gruppo di ricercatori dell’Imperial College di Londra ha condotto simulazioni con i, usando processori grafici originariamente sviluppati per i videogiochi, per mettere a punto modelli ingegneristici diprecisi e funzionali. Il risultato dello studio è stato pubblicato sul Journal of Fluid Mechanics, e in buona sostanza consente di testare modelli empirici e di crearne di nuovi, portando a progetti estremamente ottimizzati. Il coautore dello studio, professore Peter Vincent del Dipartimento di Aeronautica dell’ateneo, spiega che “ora abbiamo una soluzione per ...

