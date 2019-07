Pd | la direzione approva la relazione di Zingaretti | “No alleanza con M5s” Avviato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Ladel Partito democratico hato ladel segretario Nicolasenza voti contrari e con 24 astenuti. Unache ha fatto suo anche l’ordine del giorno di Carlo Calenda, chiudendo di fatto la polemica interna al partito su una possibilecon il Movimento 5 stelle. “Non perseguiamo un’con i Cinquestelle, non è nelle intenzioni, non è mai stato il nostro obiettivo. Questa discussione inizia a essere vecchia, superata dalla storia. Ma Lega e M5s non sono un monolite e questa affermazione non è l’anticipazione di accordi di governo”, ha detto, dicendo di condividere “nello spirito e nei contenuti” l’ordine del giorno dell’ex ministro Calenda, il quale ha chiesto di escludere definitivamente un’con il M5s. Ladel Pd, a maggioranza, ha ratificato anche l’avvio del ...

S1Tv : La direzione regionale di Legacoop Calabria approva il rendiconto economico dell’esercizio 2018. L’associazione ade… - OggiSud : La direzione regionale di Legacoop Calabria approva il rendiconto economico dell’esercizio 2018 - GiulianaCalcani : RT @FlaviaNardelli1: La lettura è riscatto, ricchezza, è segnale di libertà. La Camera approva la legge. Un primo passo nella giusta direzi… -