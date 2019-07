Maiale in agrodolce con riso basmati

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 26 luglio 2019) Ingredienti2 filetti di- 1 peperone giallo dolce - 1 peperone rosso dolce - 1 porro - 4 cucchiai di succo di pomodoro concentrato - ½ tazza di aceto rosso - 2 cucchiai di miele - 1 cucchiaino. farina - ½ tazza di vino bianco - sale - pepe - Olio d'oliva - 1 tazza e mezzo di- 1 ½ cucchiaio di burro - 2 tazze di brodo - 2 chiodi di garofanoProcedimentoPreriscaldate il forno a 160-180 gradi. Lavate bene ile lasciatelo asciugare. Quindi salate, pepate e "spolverate" con il rosmarino, aggiungete un po 'di olio e mescolate per fare "attaccare" le erbe. Mettere il tutto in una padella antiaderente con un po 'di olio caldo e lasciate per 1-2 minuti su ciascun lato fino a quando non risultano dorato. Aggiungete il vino bianco, mescolate fino a quando l'alcool non evapora e quindi mettete la carne nel forno lasciando cuocere per 20 '. Tagliate i ...

