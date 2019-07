Pépé e il calcio ad alta intensità che vuole Ancelotti

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2019) Ilsta cambiando «Ilsta cambiando», ha detto oggi in conferenza stampa a Dimaro Carlo. Lo ha detto rispondendo a una domanda su Elmas. Ha parlato di centrocampista moderno e ha chiarito il concetto. Ha detto che oggi si fa sempre più fatica a trovare uno specialista del ruolo, come ad esempio un regista classico, un centravanti da area di rigore, un’ala. «Si fa sempre più fatica perché oggi ai giocatori si richiedono cose diverse, c’è una evoluzione della figura del calciatore. E in questo senso Elmas rappresenta un centrocampista moderno come per fortuna lo sono anche Fabian Ruiz e Zielinski». C’è l’idea didiin questa frase. Concezione con cui ovviamenteplasmare il Napoli. Non si è dilungato troppo suoggi in conferenza stampa, si è limitato a definirlo esterno. Ben sapendo che vuol dire poco. Il punto non ...

