New York vuole dedicare una strada a Stan Lee

Fonte : wired

(Di giovedì 25 luglio 2019) (foto: Getty Images) Il grande creatore di fumettiLee è morto nel novembre 2018 ma il suo multiforme universo di supereroi continua spedito anche dopo la sua morte e ancora non accennano a diminuire i vari tributi che da più parti arrivano per commemorarne l’immenso genio. Ultima in ordine di tempo è l’iniziativa della città di Newche ha intenzione diunaal celebre fumettista. La decisione è stata presa dal NewCity Council in questi giorni e ora attende solo la ratifica da parte del sindaco Bill de Blasio. In base alla proposta varata dal consiglio, quindi, la via University Avenue, che si trova nel Bronx fra Brandt Place e la West 176th riceverà in aggiunta un altro nome simbolico, ovveroLee Way (secondo la pratica del co-naming il vecchio nome della via sarà comunque lasciato sulle mappe, ma quello nuovo sarà mostrato su segnali e ...

