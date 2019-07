Incidenti in Montagna | precipitano sul Cervino | muoiono guida e cliente

Montagna : i consigli degli esperti per gite sicure senza Incidenti : In questi giorni gli interventi si sono susseguiti senza sosta per Suem e Soccorso alpino e speleologico Veneto. Visto l’approssimarsi di agosto, che comporterà l’aumento dei frequentatori delle montagne, il CNSAS diffonde alcune norme comportamentali, quale contributo alla prevenzione degli incidenti e delle situazioni di difficoltà generali. “Scegliere escursioni e salite commisurate alla propria preparazione tecnica e alla propria ...

Incidenti Montagna : morto sul Monte Rosa - era uscito dal sentiero : . Secondo quanto ricostruito dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, l’alpinista è caduto dopo essersi poggiato su una roccia che si e’ rivelata instabile. Febbraro stava scendendo dalla vetta insieme a un compagno di scalata. I due avevano superato un tratto ripido, dotato di corde fisse, e procedevano slegati verso la base del Polluce. Il sessantenne ha perso la traccia tra le rocce e, provando a rientrare, ha ...

Incidenti in Montagna : recuperata alpinista in difficoltà sulla Tofana : Questa mattina la Centrale operativa del Suem è stata allertata per un’alpinista caduta mentre, prima di una cordata di tre, stava scalando la Via Costantini – Ghedina, sul Pilastro della Tofana di Rozes. La ragazza, 26 anni, austriaca, caduta per una ventina di metri, ha sbattuto schiena e testa sulla roccia prima di fermarsi trattenuta dal compagno. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, individuato il punto ...

Incidenti in Montagna : alpinista muore precipitando sul massiccio del Monte Rosa : Tragedia sul massiccio del Monte Rosa: un alpinista si trovava sul versante Sud del Polluce e stava percorrendo la via normale, quando è precipitato da un’altezza di circa 4mila metri. In corso il recupero del compagno di cordata, illeso. Sul posto il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza. L'articolo Incidenti in Montagna: alpinista muore precipitando sul massiccio del Monte Rosa sembra essere il primo su ...

Incidenti Montagna - alpinista precipita sul Monte Rosa : recuperati i compagni - i soccorsi per lui rinviati a domani : Sono stati raggiunti dal soccorso alpino, e accompagnati illesi al rifugio Mantova, i due alpinisti compagni di scalata dell’uomo precipitato dalla Cresta del Soldato, sul Monte Rosa. Si tratta di un cittadino tedesco che, secondo la ricostruzione del soccorso alpino, e’ precipitato per diverse centinaia di metri sul versante est della montagna. La zona e’ caratterizzata da terreno molto instabile, soggetto a cadute di sassi e ...

Incidenti in Montagna : alpinisti bloccati dalla nebbia sul Monviso : A causa della nebbia 2 alpinisti francesi sono bloccati sulla cresta est del Monviso. A causa del maltempo il soccorso alpino non è al momento in grado di recuperarli con l’elicottero. Ai due, in buone condizioni di salute, è stato consigliato di non muoversi. I tecnici del soccorso alpino li raggiungeranno alla prima schiarita, nelle prossime ore. L'articolo Incidenti in Montagna: alpinisti bloccati dalla nebbia sul Monviso sembra essere ...

Incidenti in Montagna : alpinista precipita sul Monte Rosa - recupero in corso : Intervento del Soccorso alpino pieMontese sul massiccio del Monte Rosa, alta Val Sesia, nel vercellese, per recuperare un alpinista precipitato durante l’ascesa della Punta Giordani a 4046 metri di quota, lungo la Cresta del Soldato. A causa delle condizioni meteo in peggioramento i tecnici a bordo hanno individuato i compagni di cordata dell’alpinista precipitato, senza riuscire ad avvicinarsi. Dopo numerosi tentativi ...

Incidenti in montagna : alpinista muore sul Cervino - precipita da 4 mila metri per il maltempo : Un alpinista sudcoreano è morto sul versante svizzero del Cervino. L’uomo è precipitato da quasi 4 mila metri mentre era con altri due scalatori, suoi connazionali, che sono rimasti illesi. L’incidente è ieri, 15 luglio, intorno alle 14. I tre erano arrivati al rifugio Hornlihutte (3.260 metri) domenica, con l’obiettivo di raggiungere la vetta (4.478 metri) il giorno seguente. Nel pomeriggio avevano deciso di fare una ...

Incidenti in Montagna : morta escursionista francese nel Cuneese : Grave incidente in Montagna, nel Cuneese: un’escursionista francese è stata trovata morta in Valle Stura, lungo il sentiero che collega il lago del Laus ai laghi di Collalunga, nel vallone di Bagni a Vinadio. Ieri la 59enne non è rientrata a casa, e l’allarme è stato lanciato dalla Gendarmerie francese. Impegnati tutta la notte nelle ricerche il Soccorso alpino della Valle Stura e quello della Guardia di Finanza. La donna è deceduta ...

Incidenti in Montagna : escursionista precipita per una ventina di metri - è grave : Questa mattina l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del Civetta, dove un escursionista è caduto tra le rocce per una ventina di metri. L’uomo, che con due amici stava salendo verso Cima Tomè, è stato raggiunto da medico e tecnico del Soccorso alpino dell’equipaggio, sbarcati nelle vicinanze. Prestate le prime cure, l’infortunato 67enne è stato caricato in barella e recuperato con un verricello ...

Incidenti in Montagna : escursionista trovato morto ad Ayas : E’ stato trovato senza vita il corpo dell’escursionista italiano che risultava disperso dalla serata di ieri: il 68enne è morto nel vallone che porta al colle di Cime Bianche, poco distante da un alpeggio. Le cause del decesso non sono ancora note. Le ricerche a Saint-Jacques (Ayas) hanno coinvolto il soccorso alpino valdostano e i vigili del fuoco. L'articolo Incidenti in Montagna: escursionista trovato morto ad Ayas sembra essere ...

Incidenti in Montagna : escursionista precipita sulle Orobie e muore : Un escursionista di 39 anni, M.B., è morto precipitando per 150 metri in un canale sotto un sentiero delle Alpi Orobie. L’uomo, originario di Trescore Balneario (Bergamo) si trovava in Val di Scalve e venerdì aveva avvisato la famiglia che aveva intenzione di raggiungere il rifugio Tagliaferri. Mai arrivato al rifugio, avrebbe dovuto presentarsi al lavoro domenica sera, ma non aveva più dato traccia di sé. Le ricerche del Corpo nazionale ...

Incidenti in Montagna - Svizzera : escursionista muore colpita da sasso : Ieri pomeriggio una donna è stata colpita da un sasso staccatosi dalla Montagna sul Gantrisch: la 55enne, rimasta gravemente ferita, è morta sul luogo dell’incidente. L’escursionista stava effettuando una gita con un gruppo di persone quando è stata colpita. I soccorritori, giunti sul posto con un elicottero di Air-Glaciers, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. L’incidente, precisa la polizia, è ...

