Tav | M5s persi nel tunnel

Tav - Salvini : il No del M5S "è contro il buonsenso" | "Moscopoli? Non mi occupo di fantasie" : Sulla questione, il segretario della Lega commenta: "Non abbiamo chiesto né preso soldi da nessuno". Ho da fare al Viminale"

Appendino : no a Tav ma M5S non ha 51% : 14.54 "Il M5S non ha preso il 51%, quindi sta facendo quel che può e farà ciò che potrà per bloccare" la Tav.Così la sindaca di Torino."Non sapevo -aggiunge- che la decisione sarebbe giunta ieri". Era iniziato un percorso, Conte aveva detto che avrebbe interloquito con Parigi, "prendo atto che non abbia trovato accordo per la ridiscussione integrale, quindi la palla passa al Parlamento". Appendino ribadisce:io da sempre contro la Tav ...

Tav - Appendino : “C’è amarezza e frustrazione per il sì di Conte. M5s sia coerente” : “Oggi l’amarezza e la frustrazione sono legittime, mi aspetto che in Parlamento il Movimento 5 Stelle sia coerente con la posizione che ha sempre tenuto”. Lo ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, all’indomani dell’apertura del premier Conte sulla Tav. L'articolo Tav, Appendino: “C’è amarezza e frustrazione per il sì di Conte. M5s sia coerente” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Morra (M5s) boccia il sì alla Tav e il mandato zero : “Non perdiamo i nostri valori” : “Noi siamo il M5s e dobbiamo ragionare con la nostra testa. Dapprima sul mandato zero e poi sulla questione Tav a me sembra ci sia un po’ di confusione. L’importante sono i valori e non le regole che discendono dai valori. Senza valori siamo privi di identità. Noi siamo nati dicendo che il Tav non si sarebbe dovuto fare. Il Tav in Val di Susa rappresenta una pura follia“. Lo sottolinea, in un video su Facebook, il senatore del ...

Salvini : "No M5S a Tav contro buonsenso" : 13.53 "Che la Tav sia utile per viaggiare più veloce, inquinare e spendere di meno, togliere i Tir dalle autostrade, collegarci al resto d'Europa e del mondo, la Lega lo dice da sempre". Così il vicepremier Salvini. "Chi resta sul no non è contro Salvini o contro il governo: è contro il futuro,contro il buonsenso". Apertura di Conte alla Tav per stoppare il voto anticipato?"Non penso ci sia lo scambio del mercato" e "a me interessano i ...

Tav - Appendino : “Ora M5s sia coerente in Aula. No a gruppo misto in consiglio a Torino - spero la mia maggioranza vada avanti” : “L’amarezza e la frustrazione sono legittime, spero che il Movimento 5 Stelle sia coerente in Parlamento ma d’altra parte non abbiamo il 51%…”. Chiara Appendino è quella che rischia di più dopo l’annuncio dell’apertura al Tav da parte del premier Giuseppe Conte. La sua giunta a Torino rischia di non reggere il sì alla Torino-Lione: “Il mio auspicio è che la mia maggioranza vada avanti, visto che abbiamo ...

Tav - Salvini : “M5s? Chi rimane per il no è contro il futuro e contro il buonsenso” : Il No del M5S alla Tav è “contro il buonsenso. Che la Tav sia utile la Lega lo dice da sempre. Che costi di più sospenderla che finirla è evidente. Chi rimane contro il Tav non è contro Salvini ma è contro tout court, è contro il buonsenso”. Lo dichiara Matteo Salvini fuori da palazzo Chigi. L'articolo Tav, Salvini: “M5s? Chi rimane per il no è contro il futuro e contro il buonsenso” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tav : ex senatore grillino Scibona - ‘M5S a casa - chiedano scusa’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Era il simbolo del Movimento no Tav sugli scranni del Parlamento. L’ex senatore grillino Marco Scibona -una legislatura intera con la cravatta ‘no Tav’ al collo- picchia duro i 5 Stelle dopo l’apertura di Giuseppe Conte sulla Torino-Lione, e la richiesta del Movimento di passare dal voto parlamentare. “No, non parlo – dice all’Adnkronos – sono troppo ...

Tav - Durbiano (ex sindaco Venaus) : “Testamento del M5S - è un’istigazione alla violenza” : “Credo che il M5s abbia deciso di scrivere il proprio testamento politico – così Nilo Durbiano, ex sindaco di Venaus e fervente No Tav, dopo le dichiarazioni di ieri del premier Giuseppe Conte – La loro avventura è conclusa. Il Governo e il ministro Salvini non si rendono conto del disastro sociale che questa scelta comporterà. Qui in Val di Susa si respira, nella migliore delle ipotesi, aria di delusione. Questi stanno ...

Conte dice sì alla Tav. Rivolta M5S - Di Maio : decidano le Camere : «Bloccare la Tav costerebbe più che completarla». In una breve diretta, studiata a lungo e diffusa solo in serata, il premier Giuseppe Conte impone quella che, nel M5S, è...

No Tav - annunciata nuova protesta : “Migliaia al cantiere - il M5s cerca solo di salvare faccia”. Le reazioni 5stelle - Morra : “Serve chiarezza” : Il Movimento 5 stelle resta contrario al Tav. Lo ha ribadito subito il capo politico Luigi Di Maio, invocando il voto del Parlamento. Dopo la svolta sulla Torino-Lione annunciata dal premier Giuseppe Conte su Facebook spiegano che “dire no costerebbe più che completare” l’opera, le acque all’interno dei Cinquestelle restano però agitate. Il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra in un video su Facebook invoca ...