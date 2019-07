Quando si diventa troppo vecchi per lavorare in Silicon Valley?

Quando diventa indispensabile l’intervento di un fabbro : Durante il protrarsi della normale vita quotidiana molte persone si imbattono in eventi inaspettati, molti di questi riguardano la loro

Quando lo sport diventa un romanzo : Lo sport si fa romanzoLo sport si fa romanzoLo sport si fa romanzoLo sport si fa romanzoLo sport si fa romanzoLo sport si fa romanzoLo sport si fa romanzoLo sport si fa romanzoCerte partite – di calcio, tennis, basket e tante altre discipline – somigliano ad un romanzo, di quelli da leggere tutto d’un fiato. L’amore, il dolore, la battaglia, l’identità, i destini che si incrociano, la passione, le miserie, i sogni agguantati e quelli ...

Lotus Evija - Quando l’elettrone diventa prestazione da capogiro – FOTO : Maggio 2017: Geely acquisisce la maggioranza del marchio sportivo inglese Lotus e ci investe 1,7 miliardi di euro per rilanciarlo, con l’ambizione di poter rivaleggiare ad armi pari con Ferrari&Co in quanto a prestazioni e prestigio. Primo “frutto meccanico” degli ingenti capitali provenienti dalla Repubblica Popolare è la nuova Evija, sportiva a trazione elettrica da 2.000 Cv candidata a essere l’auto di serie più potente ...

Quando un'auto diventa un'opera d'arte... di Andy Warhol : Siamo abituati a sentir parlare di alcune auto come opere d’arte, riferendoci al loro design o a qualche trovata pubblicitaria che spesso si ferma solo all’advertising. Nel caso del progetto Art Car, invece, l’affermazione va presa alla lettera.Nel 1975, il pilota e collezionista francese Hervé Poulain ebbe l’idea di coniugare le sue due grandi passioni, auto e arte, per creare una serie di bolidi con il tocco ...

Michelle Hunziker : “Quando le donne si trovano davanti a un ricatto sessuale possono e devono dire di no - altrimenti diventano corresponsabili - non più vittime” : “Le giovani donne sono piene di sogni, di speranze, e sono esposte al rischio di lasciarsi infinocchiare da manipolatori che fanno promesse, le usano e le gettano via. Noi invece dobbiamo insegnare loro che col ricatto sessuale non si arriva da nessuna parte. Diverso il discorso per le donne adulte: quando si trovano davanti a un ricatto sessuale possono e devono dire di no, altrimenti diventano corresponsabili, non più vittime“. ...

L’uomo del giorno - “Will Grigg’s on fire” : Quando un coro da stadio fa diventare famoso un calciatore [VIDEO] : Torna puntuale il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi e Will Grigg, attaccante nordirlandese. William Donald Grigg, nato il 3 luglio 1991, compie oggi 28 anni. Il bomber del Sunderland e della Nazionale, è salito alla ribalta grazie ad una strepitosa stagione con il Wigan nel 2015-2016 con 25 reti realizzate nella League One, la serie C inglese, valsa la promozione in ...

Quando anche lo sport diventa vittima delle fake news : Domenica scorsa la Ferrari ha temporaneamente esultato. Per circa 15-20′ la casa di Maranello ha assaporato il gusto della vittoria, la prima stagionale, nel gran premio di Zeltweg in Austria. Poi la doccia fredda. Una fake news aveva alimentato entusiasmi ingiustificati.Tutta colpa di un documento falso circolato in Rete che parlava di una penalizzazione di cinque secondi comminata dai giudici di gara all’olandese della Red Bull Max ...

Quando l’ecografia diventa dipinto : un ricordo per sempre : L'ecografia delle future madri diventano dipintiL'ecografia delle future madri diventano dipintiL'ecografia delle future madri diventano dipintiL'ecografia delle future madri diventano dipintiL'ecografia delle future madri diventano dipintiL'ecografia delle future madri diventano dipintiL'ecografia delle future madri diventano dipintiL'ecografia delle future madri diventano dipintiLaura Steerman, irlandese, artista e mamma di tre figli, è ...

«Vanity Da Grande» - Quando le star hanno deciso chi diventare : Alessandro Borghi : Lo abbiamo visto farsi biondo platino per la serie Suburra, diventare tossico in Non essere cattivo, capellone e coatto in Fortunata di Sergio Castellitto, e ridotto a pelle e ossa per interpretare Stefano Cucchi in Sulla mia pelle. L’attore romano Alessandro Borghi ormai scherza sul suo stesso trasformismo («mi resta solo una donna da interpretare»), ma è sicuramente uno a cui piace cambiare, spiazzare, osare, reinventarsi di ...

Mortalità riconducibile ai servizi sanitari : Quando curarsi diventa rischioso : Nel 2015, sono stati 571 mila i decessi riconducibili ai servizi sanitari nell’Unione Europea, morti che si sarebbero potute evitare se i sanitari avessero agito in modo diverso. In gergo tecnico, si parla di “amenable mortality”, concetto che indica quei casi in cui, dopo una valutazione fatta alla luce delle conoscenze mediche e della tecnologia esistente, si giunge alla conclusione che un’assistenza sanitaria specifica di buona qualità, ...

Quando l’affido diventa un business : Se gli esiti drammatici di quanto sta emergendo dalle indagini di quanto accaduto a Reggio Emilia dovessero trovare conferma, anche parziale, siamo di fronte a un orrore che certifica il collasso del sistema degli affidi e del business che si cela dietro. Non a caso l’inchiesta sulla rete dei servizi sociali della Val d’Enza, nel Reggiano appunto, porta il nome di Angeli e demoni. Una notizia che, forse, può sorprendere ...

Koulibaly : «Quando diventai papà - Sarri mi fece tornare per mettermi in panchina» : In una lunga intervista a the players tribune, Kalidou Koulibaly ha raccontato se stesso parlando di tanti episodi tra cui quello relativo alla nascita di suo figli quando Maurizio Sarri era l’allenatore del Napoli Mia moglie era andata in ospedale la mattina e quella sera avremmo giocato contro il Sassuolo in casa. Eravamo in sala video ed il mio telefono continuava a vibrare. Di solito lo spengo ma ero preoccupato per mia moglie. Mi ...

Teatri di mare in Sardegna - Quando la barca diventa un palcoscenico : Uno spettacolo in ogni porto. Con la barca a vela che si trasforma in palcoscenico e il molo in platea. In mezzo poi navigazione e cucina con fregola e...

Teatri di mare in Sardegna - Quando la barca diventa palcoscenico : Uno spettacolo in ogni porto. Con la barca a vela che si trasforma in palcoscenico e il molo in platea. In mezzo poi navigazione e cucina con fregola e...