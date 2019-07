Perché Roma è centrale nella questione delle autonomie

Inter - retroscena Barella sul mercato : “Vi spiego Perché ho rifiutato Napoli e Roma” : Interessante e lunga Intervista esclusiva del Corriere dello Sport al nuovo centrocampista dell’Inter Nicolò Barella. Ha parlato di tanti argomenti l’ex calciatore del Cagliari: dalle sue passioni al passato, alla famiglia e agli obiettivi personali e di squadra. Il passaggio più importante è quello legato al mercato, con la scelta dell’Inter dopo i rifiuti di Napoli a gennaio e Roma poco prima di firmare coi nerazzurri. ...

Businarolo (M5S) contro Romano (Pd) : “Sessista - mi ha umiliata Perché sono in gravidanza”. Il dem nega : La deputata del M5S Businarolo ha denunciato sui social un attacco sessista che avrebbe subito in Aula: Romani l'avrebbe verbalmente aggredita, considerandola non idonea a svolgere il suo ruolo di presidente della commissione Giustizia, perché incinta. Il deputato dem ha però smentito totalmente questa ricostruzione: "Mai pensato o affermato che la sua gravidanza fosse di ostacolo alle sue funzioni di presidente.Continua a leggere

Businarolo (M5S) contro Romano (Pd) : “Sessista - mi ha umiliata Perché sono in gravidanza” : La deputata del Movimento Cinque Stelle Francesca Businarolo ha denunciato sui social un attacco sessista subito in Aula, che l'ha verbalmente aggredita, considerandola non idonea a svolgere il ruolo di presidente della commissione Giustizia, perché incinta. Il deputato dem non si è voluto scusare.Continua a leggere

Dl Sicurezza bis - caos in commissione. “Romano (Pd) ha detto a Businarolo (5s) che non può presiedere Perché incinta” : caos durante i lavori sul dl Sicurezza bis in commissione congiunta, Affari Costituzionali e Giustizia alla Camera. A quanto viene riferito all’Adnkronos da fonti parlamentari, nonché scritto su Twitter dalla deputata di Fi Annagrazia Calabria, Andrea Romano del Pd avrebbe apostrofato la presidente della commissione Giustizia, Francesca Businarolo, dicendole che non sarebbe in grado di presiedere perché incinta. Parola che hanno scatenato la ...

L’ex medico della Roma : “Manolas impeccabile dal punto di vista umano e professionale - non deluderà : ecco Perché ha scelto Napoli” : Riccardo Del Vescovo parla di Manolas Riccardo Del Vescovo, ex medico della Roma è intervento a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma ed ha rilasciato alcune dichiarazioni su Manolas nuovo acquisto del Napoli: “Al di là dell’amicizia che si è instaurata negli anni con Manolas, mi ha fatto piacere descrivere le caratteristiche dell’atleta al medico sociale del Napoli, Raffaele Canonico che ...

Roma : Di Maio - ‘Raggi attaccata Perché mai piegata a sistema potere’ : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “Il MoVimento 5 Stelle e Virginia Raggi sono un corpo unico e sono un corpo estraneo per quel sistema che in passato si è permesso di lucrare sulla pelle dei Romani per anni, prelevando dalle loro tasche per tutelare sempre e solo sè stesso”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “Quel sistema di potere che ha messo in ginocchio Roma vorrebbe ora togliersi di mezzo la sindaca del MoVimento, ...

GIANLUCA PETRACHI - PRESENTAZIONE ROMA/ "Perché Barella e Conte hanno scelto l'Inter" : GIANLUCA PETRACHI, PRESENTAZIONE ROMA del direttore sportivo. Sul calciomercato: "Higuain ideale. Perché Barella e Conte hanno scelto l'Inter".

Emergenza rifiuti a Roma : “Ci siamo ritrovati in questa situazione Perché i cittadini producono 2900 tonnellate di indifferenziato ogni giorno” : Laura D’Aprile, capo del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sull’Emergenza rifiuti a Roma, ha dichiarato: “Ci siamo ritrovati in questa situazione perché i cittadini Romani producono 2900 tonnellate di rifiuto indifferenziato ogni ...

Atalanta - l’ammissione di Gasperini : “la Roma mi ha tentato - vi dico perchè ho rifiutato l’offerta giallorossa” : L’allenatore dell’Atalanta ha svelato di essere stato tentato dalla Roma, sottolineando poi i motivi che lo hanno spinto a rimanere La Roma ha tentato Gian Piero Gasperini, ma l’allenatore dell’Atalanta non se l’è sentita di lasciare il club nerazzurro. Una dichiarazione d’amore quella del manager di Grugliasco nei confronti della società bergamasca, diventata ormai la sua seconda casa. LaPresse/Mauro ...

Roma - presi a botte Perché indossavano la maglietta del Cinema America : identificati 4 aggressori : Le indagini della Digos scattate subito dopo il pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Trastevere perchè indossavano "magliette antifasciste". Le vittime avevano la t-shirt dell'associazione che proietta film nelle piazze del centro e delle periferie

Perché l'addio risentito del Capitano causerà seri danni alla Roma : A tutto c’è un limite, anche agli addii, ai dolori, ai pianti. Quando il 28 maggio 2017 Francesco Totti lasciò il calcio giocato (“mi costrinsero”, dice oggi) fu un evento di portata mondiale, intriso di emozione, affetto, nostalgia: un passaggio d’epoca vissuto collettivamente nel quale almeno tre

TOTTI CONFERENZA STAMPA ADDIO ALLA ROMA PERCHÈ?/ Diretta streaming Rai : caos panchina : Diretta CONFERENZA STAMPA Francesco TOTTI di ADDIO ALLA ROMA: segui l'evento in streaming video e tv su Sky e Rai 2. Perchè lascia la ROMA? Tra i motivi...

Totti lascia la Roma - ecco Perché : la conferenza stampa : Un addio clamoroso, che nessuno si sarebbe mai immaginato, una decisione che farà parlare per mesi. Francesco Totti e la Roma si dicono addio dopo 30 anni, vissuti in tutte le vesti, da calciatore del settore giovanile a capitano e simbolo della prima squadra fino al ruolo da dirigente occupato negli ultimi due anni dopo aver appeso le scarpe al chiodo (una scelta non del tutto spontanea). Le strade di Totti e della Roma si dividono tra ...

Totti - conferenza stampa addio alla Roma/ Diretta tv e streaming video Rai 2 : Perché lascia? : Diretta conferenza stampa Francesco Totti di addio alla Roma: segui l'evento in streaming video e tv su Sky e Rai 2. Perchè lascia la Roma? Tra i motivi...