Inter | Conte | “Siamo migliorati | ma perdere ci deve far rosicare”

Fondi russi Lega - M5s assente in Aula durante Intervento Conte : “Doveva riferire Salvini” : Protesta dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno deciso di disertare l'Aula del Senato durante l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega. Una nota ufficiale spiega che la protesta è perché a riferire non doveva essere Conte, ma Salvini. Alcuni esponenti M5s, però, attaccano Conte in prima persona e spiegano che erano assenti per evidenziare il loro dissenso sul sì alla ...

Lega : Conte - ‘mai sottratto Interlocuzione con Parlamento - rispetto Aula’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Non mi sono mai sottratto all’interlocuzione col Parlamento per il rispetto che nutro nei confronti dell’Aula. Il confronto tra governo e Parlamento è la vera essenza della nostra forma di governo”. Lo rivendica il premier Giuseppe Conte, intervenendo in Aula al Senato sull’affaire Metropol.L'articolo Lega: Conte, ‘mai sottratto interlocuzione con Parlamento, rispetto ...

Cristiano Ronaldo commenta il successo sull’Inter : “Contenti di aver vinto - abbiamo meritato” : “Penso che abbiamo meritato, siamo contenti di aver vinto”. L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo commenta così il successo ottenuto contro l’Inter ai rigori nell’amichevole disputata a Nanchino valida per l’International Champions Cup. “E’ un piacere giocare queste partite con una delle nostre rivali – ha aggiunto il fuoriclasse portoghese – L’Inter è una grande ...

L’Intervento di Conte sul caso Russia-Lega : Il presidente del Consiglio parlerà alle 16.30 del presunto finanziamento illecito di cui si è molto scritto nelle ultime settimane, Salvini non ci sarà

Barbano : Il fragile rapporto Conte-Inter. Chi ricostruisce non abbatte le fondamenta : Quella di Antonio Conte all’Inter sembra essere una “coabitazione dialettica, se non problematica”. E’ il giudizio che dà del rapporto tra il nuovo tecnico e il club nerazzurro, sul Corriere dello Sport, il vicedirettore Alessandro Barbano, “Se le parole hanno un senso, quelle pronunciate ieri dal tecnico leccese esprimono una presa di distanze netta dagli esiti del mercato nerazzurro”. Conte deluso e ...

LIVE Juventus-Inter 0-0 - International Champions Cup in DIRETTA : prima sfida tra Sarri e Conte! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24 Decisamente più in alto mare l’undici di Antonio Conte. Perisic, dopo la bocciatura nei cinque di centrocampo (dove si vede Dalbert), viene spostato in attacco, mentre in difesa nei tre c’è D’Ambrosio. 13.22 Maurizio Sarri ha scelto Cancelo a sinistra viste le assenze in quel reparto, mentre giocano anche Matuidi e Higuain, due elementi che sembrano in partenza e quindi ...

Cannavaro : “Sarri ha tradito Napoli? Mi fa più effetto vedere Conte all’Inter…” : Napoletano di nascita, ha giocato per le squadre più forti in Italia ma il suo trofeo più importante è senza dubbio il Mondiale 2006 con la Nazionale, da capitano e protagonista indiscusso, tanto da meritarsi il Pallone d’Oro. Fabio Cannavaro, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, ha deciso di sbarcare in Cina per intraprendere la carriera di allenatore sotto il suo ‘mentore’ Marcello Lippi. Ma è tornato a parlare di ...

Libero : “i problemi li sta avendo Conte all’Inter - non Sarri alla Juventus” : La prima sfida della stagione tra Inter e Juve, in programma oggi alle 13.30, vedrà contro Conte e Sarri che mai si sono incontrati prima. Una sfida che li vedrà protagonisti in maniera diversa da come ci si sarebbe aspettato. E se uno pare un pascià che fuma sopra una sdraio in riva al mare, godendosi fenomeni e colpacci, l’altro è ancora alla ricerca di solidi punti d’appoggio, alle prese con quel letto da fachiro che si sta rivelando la sua ...

Conte : mai stato vicino alla Juventus - all'Inter per fare cose importanti : E' calcio d'estate, ma e' sempre il derby d'Italia e per Antonio Conte quella di domani a Nanchino non può essere una partita come le altre

LIVE Juventus-Inter - International Champions Cup in DIRETTA : prima sfida tra Sarri e Conte! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Inter, secondo match delle due formazioni italiane nel corso della ICC – Internation Champions Cup 2019. Oggi, alle ore 13.30 italiane le due grandi e acerrime rivali scenderanno in campo al Nanjing Olympic Sports Center di Nanchino, in Cina, per una partita che, come sempre, non potrà essere come tutte le altre. Juventus e Inter ...

Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte sulla Tav : "Ha fatto perdere tempo all'Italia per un anno Intero" : Giorgia Meloni demolisce Giuseppe Conte sulla questione Tav. Anche Fratelli d'Italia come la Lega da sempre sono a sostegno dell'Alta velocità Torino-Lione che ora sembra aver fatto cambiare idea pure al presidente del Consiglio. Arriva infatti con un certo ritardo il via libera sull'opera e, soprat

Inter : smentite le voci sulle dimissioni di Conte - che però si aspetta novità dal mercato : L'Inter è impegnata nella tournée asiatica ed è pronta a disputare il secondo match di International Champions Cup contro la Juventus, previsto mercoledì 24 luglio alle 13:30 ora italiana. In questi giorni hanno sorpreso le parole nel post partita del nuovo tecnico dell'Inter Antonio Conte, che ha in qualche modo criticato il lavoro della dirigenza, rea di non aver ancora investito sulle sue richieste ma anche perché l'Inter sarebbe ancora ...

Juventus-Inter : Sarri e Conte pensano alle formazioni - de Ligt e Godin osservati speciali : “Juventus-Inter non è una partita come le altre”, parola di Maurizio Sarri che nella conferenza stampa pre-gara racconta come questa sfida non potrà mai essere una vera e propria amichevole. Troppa la rivalità calcistica in campo, troppa la voglia di vincere da una parte e dall’altra. I fari saranno puntati proprio sui due allenatori, entrambi sono “nuovi”, entrambi sono attesi al varco, entrambi vogliono vincere il loro primo derby d’Italia. La ...

Conte : «Non avevo bisogno di essere rassicurato dall’Inter. Le decisioni spostano le aspettative» : Conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia dell’amichevole tra Inter e Juventus. Il mercato «Il mercato? Saranno fatte delle riflessioni e saranno prese decisioni per il bene dell’Inter. Terremo conto di tutto, non solo del campo. «Non avevo bisogno di essere rassicurato, c’è stato un confronto molto sereno. C’è bisogno di tempo per portare il club al livello cui compete. I cambiamenti della nuova proprietà sono ...