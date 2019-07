Di Maio | Salvini e il copione di governo | la satira di Makkox

Conte apre alla Tav - Salvini esulta ma per Di Maio priorità sono altre : Il premier Giuseppe Conte prende posizione sulla Tav non usa giri di parole: "sono intervenuti dei fatti nuovi, elementi di cui dobbiamo tenere conto

L'affondo di Di Maio a Salvini : "Ministro non adeguato al ruolo che ricopre" : "Mi sembra che il caso Russia sia solo all'inizio e che altri fatti emergeranno e forse renderanno ancora più opaca la relazione di un ministro evidentemente non adeguato al ruolo che ricopre". Cosi' il vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista a Il Foglio commentando il caso Lega-Mosca. Mozione di sfiducia? Certo nella maggioranza ci sono anche "i numeri per respingerla", ma gli italiani quanto meno capirebbero. "Il M5s dovrebbe motivare ...

Bibbiano - abbiamo toccato il fondo. E dentro ci sono tutti : dal Pd a Di Battista - da Salvini a Di Maio : Essere un populista può voler significare un mucchio di cose. Una delle principali, per esempio, è l’operazione con cui una società in genere complessa, fatta di conflitti e di tante anime, viene ridotta a un’unica, omogenea e compatta identità. Quella del popolo, del “mio” popolo. Un blocco granitico, che in teoria non dovrebbe accettare di essere scalfito e che infatti rigetta tutto ciò che è “altro”, diverso. Tutto ciò che è dissenso. Da qui, ...

Pd - Renzi : “Non starò mai in un partito che fa accordo con M5s. Conte? Il vice dei due vice”. E attacca Di Maio - Salvini - Fico : “Pd e M5s hanno valori in comune? Io non li vedo. Non voglio litigare e non ci penso proprio a uscire da un partito che è il mio partito. Ma è chiaro che non starò mai in un partito che fa l’accordo col M5s. Lo faccia lei l’accordo coi 5 Stelle”. Risponde così, nel corso di Omnibus (La7), il senatore del Pd Matteo Renzi a una domanda della conduttrice Gaia Tortora, all’indomani delle dichiarazioni del collega dem ...

Siri - frecciata di Di Maio a Salvini : "I nostri no contro interessi loschi" : "Noi orgogliosamente siamo rompiscatole e se diciamo qualche no è perché serve ad arginare interessi loschi. Poi io chiedo che la magistratura faccia il suo dovere il prima possibile". Così Luigi Di Maio. "Ho letto un'intercettazione in cui si dice che il M5s rompe le scatole per non dire un'altra cosa, ferma emendamenti che dovevano servire a fare business" Segui su affaritaliani.it

DIETRO LE QUINTE/ I calcoli di Salvini per non finire come Renzi - e Di Maio - : Continua il toto-governo. L'esecutivo Conte questa settimana affronta alcuni nodi cruciali: autonomia e Russiagate. Ma anche decreto sicurezza

Governo - Salvini : “Futuro? Siamo nelle mani di Dio. Non ho appuntamenti con Di Maio” : “Non ho incontri in agenda. Per il futuro Siamo nelle mani del buon Dio”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Firenze rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se avesse in agenda un incontro con l’altro vicepremier Luigi Di Maio e se il Governo durerà ancora a lungo. Salvini è nel capoluogo toscano in occasione della firma con la Regione Toscana per l’attuazione del numero di emergenza europeo 112. L'articolo ...

Salvini attacca Toninelli : «Troppe opere bloccate. Di Maio? Non lo vedrò - futuro nelle mani di Dio» : Matteo Salvini a Firenze rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se avesse in agenda un incontro con l'altro vicepremier Luigi Di Maio e se il governo durerà ancora a lungo:...

Pd - Faraone : “Il partito epura i renziani per fare accordo col M5s. Di Maio uguale a Salvini” : “Stanno epurando a uno a uno i renziani del Pd per dimostrare al M5s che ci sono le condizioni per un accordo. La Sicilia diventa laboratorio politico di un esperimento del genere. Mi batterò contro questa prospettiva”. A dirlo, in conferenza stampa a Palermo, l’ex segretario regionale Davide Faraone, dopo l’annullamento della sua elezione. Dario Franceschini, secondo Faraone, sarebbe uno dei protagonisti del processo ...

Tav - nuovo scontro nel governo dopo incendi di Firenze. Salvini : “Serve un ‘sì’ alla Torino-Lione”. Di Maio : “No a strumentalizzazioni” : Entrambi i vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, hanno lanciato la loro condanna per i fatti di Firenze, dove nella notte tra domenica e lunedì sono stati appiccati tre roghi in una cabina elettrica dell’alta velocità e in due ‘pozzetti’ nella zona della stazione di Rovezzano che hanno spaccato in due la viabilità ferroviaria italiana. Ma questi messaggi sono stati usati dai due leader di governo anche per ribadire le proprie posizioni ...

Bibbiano - Renzi attacca Salvini e Di Maio : 'Fa schifo chi strumentalizza i bambini' : Con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook Matteo Renzi entra a modo suo nella polemica riguardo l'inchiesta di Bibbiano, il comune della Val d'Enza al centro della bufera per presunti affidi di minori sottratti alle proprie famiglie, secondo la Procura di Reggio Emilia, a seguito di abusi sospettati di essere stati costruiti a tavolino. Da giorni sulla vicenda si è sollevato un vero e proprio polverone mediatico: molti, inclusi ...

Salvini avvisa Conte e Di Maio : «O arrivano i sì o non stiamo più al governo» : «stiamo al governo solo e soltanto per fare le cose importanti. Se non riusciamo, andremo da soli ma non ci fermiamo. Abbiamo aspettato anche troppo». Lo ha detto Matteo...

