Chiedono un po’ di acqua per il cane | il bar la fa pagare E il motivo scatena ancora più

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2019) È una storia da non credere quella che arriva direttamente dal Veneto. Una storia che ha creato polemica e non smette di generare indignazione sul web. Protagonista è un, il migliore amico dell’uomo. Il suo antagonista il gestore di un bar. Siamo a Jesolo, nel veneziano, proprio nel luogo dove qualche giorno fa quattro giovani ragazzi avevano perso la vita in un tragico incidente stradale. Una coppia, a spasso per la città, decide di farsi un aperitivo. Insieme a loro c’è l’inseparabile amico a quattro zampe. Il caldo era torrido e, come è noto, anche gli animali soffrono, come e più degli umani, le alte temperature. Così al momento delle ordinazioni, hanno chiesto al personale la gentilezza di portare un po’ dial cagnolino. Subito la loro richiesta è stata accontentata. Fin qui, insomma, niente di particolare. La sorpresa è invece arrivata al momento di saldare il conto. ...

